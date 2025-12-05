ציון עובר פלוס: הפועל ת"א צריכה לעלות הילוך

זה אמנם לא היה הכי יפה, אבל בסופו של דבר הדבר הכי חשוב הושג והפועל תל אביב ניצחה 80:87 את וילרבאן, וזה אומר שהיא שמרה על המקום הראשון ביורוליג לעוד שבוע לפחות, כשבנוסף לכך היא כעת גם חוזרת לשחק בישראל והפצועים לאט לאט חוזרים לגמרי.

פודקאסט הפועל תל אביב עם ריף גרוס, חי תנעמי ותומר חבז סיכם את הניצחון על הצרפתים: הציון עובר פלוס, אבל האדומים צריכים לעלות הילוך. ניהול המשחק של דימיטריס איטודיס, הייבוש של טיילר אניס, היכולת של וסיליה מיציץ’, המזל שיש אנטוניו בלייקני ועוד ניצחון שהמועדון אסף.

וגם: המילים החמות על הקו הקדמי של דן אוטורו וג’ונתן מוטלי, המחסור הדקות של תומר גינת והיעדר הדקות בכלל של ים מדר ומילה מעבר למקצועי: חזרת המשחקים לישראל וההתנהלות של המועדון אל מול נבחרת ישראל. האזנה נעימה.