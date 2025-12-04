יום חמישי, 04.12.2025 שעה 23:01
יום חמישי, 04/12/2025, 22:00אצטדיון אולד טראפורדליגה אנגלית - מחזור 14
ווסטהאם
מחצית
0 0
שופט: אנדרו קיטצ'ן
מנצ'סטר יונייטד
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2114ליברפול8
2120-2113מנצ'סטר יונייטד9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1127-1513ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20
מערכת ONE | 04/12/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אמבואמו מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)

המחזור ה-14 בפרמייר ליג ננעל בשעה זו, כאשר באולד טראפורד נפגשות מנצ’סטר יונייטד ו-ווסטהאם יונייטד, בעוד המארחת רוצה להתברג במקום החמישי בטבלה, בזמן שהלונדונים מחפשים לברוח מהתחתית ולעלות מעל הקו האדום.

השדים האדומים מקווים להמשיך בתקופה הטובה שלהם, להוציא את ההפסד לאברטון והתיקו מול טוטנהאם, כאשר ניצחון הערב (חמישי) יקנה להם את העלייה למקום החמישי המוביל לליגה האירופית, רובן אמורים נאלץ להסתדר הערב ללא בנג’מין ששקו והארי מגווייר שעתידים לחזור לכשירות במהלך החודש הקרוב.

הפטישים ניצבים נכון ללפני המשחק במקום ה-18 המוביל לירידת ליגה, כשהם במאזן של שלושה ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושמונה הפסדים. הקבוצה של נונו אספיריטו סנטו הפסידה במחזור האחרון 2:0 לליברפול בבית ולא ניצחה שני משחקים ברציפות בליגה.

בארבעה מחמשת המשחקים האחרונים, הייתה זו קבוצת הבית שהצליחה לצאת בסופו של דבר עם ידה על העליונה, המשחק היחיד בו קבוצת החוץ ניצחה, שוחק בעונה שעברה, כשהייתה זו ווסטהאם שגברה על השדים האדומים 0:2 באולד טראפורד. האם התסריט יחזור על עצמו?

מחצית ראשונה
  • '29
  • החמצה
  • מטווח של יונייטד ששולטת לחלוטין במשחק, בעיטה אחת נדפה מהקו, בעיטה נוספת נהדפה ברחבה והבעיטה השלישית של ברונו הלכה החוצה
  • '23
  • החמצה
  • איזו הצלה של אראולה, שהדף בקצות האצבעות בעיטה של אמבואמו
  • '20
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לווסטהאם, כדור קרן נהדף אל דיופ שבעט ממצב טוב רחוק מהמסגרת
זירקזי מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)זירקזי מול שחקני ווסטהאם (IMAGO)
  • '8
  • כרטיס צהוב
  • כרטיס צהוב ראשון במשחק בשלב מקדם, לאיידן הוון, שחקן יונייטד
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה דווקא לווסטהאם, מסירת רוחב של וואן ביסאקה, אבל פרננדס בעט חלש והכדור הורחק לקרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! המשחק בין מנצ'סטר יונייטד לווסטהאם באולד טראפורד יצא לדרך
ברונו פרננדש מתחמם (IMAGO)ברונו פרננדש מתחמם (IMAGO)
