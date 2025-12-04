"נפלנו בזרים, צריך להיות טיפש כדי לא לדאוג"

לאחר שלא הצליחה לנצח משחק חמישי ברציפות, הפועל חיפה ירדה למקום ה-12 בטבלת ליגת העל, כשבמקביל יואב כץ עדיין מחפש קונים למועדון. הבעלים הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על כל מה שקשור בקבוצה.

איך אתה רואה את הקבוצה שלך? התחילה טוב את העונה ומאז החלטתם להיות קבוצתית תחתית, מה קרה?

”התחלנו טוב, אבל המשחקים האחרונים פחות טוב, מקווה שביום ראשון נחזור ליותר טוב”.

אתה מודאג מהקרבה שלכם לקו האדום?"

”צריך להיות טיפש בשביל לא להיות מודאג”.

אתם נכשלתם בזרים?

”כן נכשלנו בזרים בעיקר”.

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

אתה לא מתכוון להיפרד מגל אראל?

אני הולך עם גל אראל”.

אתה חושש מירידת ליגה?

שוב, צריך להיות טיפש בשביל לא לחשוש”.

מה קרה? פשוט נפלתם עם שחקנים ולא בניתם טוב? התקציב?

”לא, התקציב גבוה והוא ב-4 או 5 של הליגה, אני לא מדבר כמה התקציב. מבחינה מקצועית זה לא עובד איך שהיה צריך לעבוד”.

מה אתה וחושב שצריך להשתפר? הזרים השיטה?

”בכדורגל יש הרבה סיבות, זה מכלול של סיבות. כדורגל זה משהו קבוצתי וזה כולל את כולם וכולל אותי, עשינו שגיאות וצריך לתקן. היה לי מורה בתיכון שאמר שמשגיאות לומדים, ומקווה שנלמד מהם ונתקן להמשך”.

"כולנו עושים שגיאות". הפועל חיפה (עמרי שטיין)

מבחינתך מה עם הסאגה עם העירייה?

”עיריית חיפה היא עירייה שלא תומכת בספורט, זה הכי פחות מעניין אותה. שתבין, קבוצות הכדורסל של חיפה בליגה השנייה. אם נתניה נותנת 7 מיליון ואשדוד 10 מיליון וראשון לציון 15, עיריית חיפה לוקחת כסף, אנחנו צריכים לשלם לה כמעט 2 מיליון שקלים בשבילך להשתמש במתקנים שלה, רוב הקבוצות מקבלות את זה בחינם”.

אתה כועס על יונה יהב?

”לא אישי, אבל אני חושב שהמדיניות של העירייה היא נגד ספורט. שאני עזבתי את חיפה היו 200 אלף איש, היום יש כמעט אותו דבר. העיר לא התפתחה, חלק מהפיתוח של העיר זה הספורט. תראה בארה”ב, פיתחו את הערים דרך ספורט מקצועי כמו בייסבול והוקי. חיפה הייתה עירה עשירה, היום היא לא”.

מה קורה עם רוכש?

”הלוואי שהיה רוכש, הלוואי. אם יגיע רוכש תגידו לי איפה לחתום. זה לא שנמאס לי, אני דואג שתהיה המשכיות לקבוצה. אני הודעתי למוסדות שאני עוזב כבר בשנה שעברה. החלטתי להישאר כי הייתי בטוח שיהיה רוכש ולא הייתה העברה חלקה. אנחנו לא נרד לליגה הלאומית ונישאר בליגת העל”.

יואב כץ (עמרי שטיין)

יש סיכוי שנראה את רוני לוי חוזר לאמן?

היחסים שלי ושל רוני מצוינים, אבל צריך 2 לטנגו”.