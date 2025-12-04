יום חמישי, 04.12.2025 שעה 17:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אין מישהו בחיפה שטוב מגיא מלמד בכמה רמות"

עדן בן בסט דיבר על מצבם של הירוקים ב"שיחת היום": "לא מוצא איכות בקבוצה, אם לא סמי עופר לא יודע אם היא מנצחת את הפועל ת"א". וגם: הפועל חיפה

|
גיא מלמד (עמרי שטיין)
גיא מלמד (עמרי שטיין)

מכבי חיפה השיגה ניצחון ראשון בעידן ברק בכר עם 1:2 מול הפועל תל אביב ועלתה למקום השביעי, כשבמקביל הפועל חיפה סיימה משחק חמישי ברצף ללא ניצחון וירדה למקום ה-12. חלוץ העבר עדן בן בסט הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על מצבן של החיפאיות. 

מה דעתך על הפועל חיפה ומה שקורה שם מקצועית?
”בהתחלה אני באמת חשבתי שהקבוצה הזאת הולכת לכיוון של סוף הטבלה עם אופציה ליורדת בטוחה. אחרי שראיתי כמה משחקים הבנתי שהיא לא קבוצה שבאמת יורדת בטוחה, אבל גם לא כזאת שתתברג בפלייאוף העליון. לצד דקות טובות ודברים טובים, בסופו של דבר הקבוצה לא מצליחה לצבור נקודות. עושה רושם שהיא לא מוצאת את הבסיס שלה ואת צורת המשחק שלה, זה לא נראה טוב”.

מה אתה חושב שצריך לעשות?
”אני חושב שצריך לדרוש חיזוק, לפחות בכמה עמדות מפתח. איסט חלוץ מצוין אבל הוא צריך עוד גולר לידו, צריך עוד בלם וקשר אחורי”. 

גג'בון איסט כובש (רועי כפיר)

איך אתה רואה את מה שקורה עם גיא מלמד במכבי חיפה?
”אני הייתי מופתע ממה שקורה איתו. להיות מלך שערים ואפילו לא להיכנס חילוף בהמון משחקים זאת מין החלטה שמוותרים עליו. חבל לי, כי הוא חלוץ רחבה טוב. אפשר להתווכח על הסגנון, המהירות והדריבל, אבל שהוא מקבל את ההזדמנויות ברחבה הוא יודע לעשות דברים מחצי הזדמנות. אני חושב שמכבי חיפה חייבת להשתמש בו, אין מישהו בסגל שטוב ממנו בכמה רמות.

“משהו עובר על מכבי חיפה מבחינת האיכות של הקבוצה. יצא לי לראות לא מעט משחקים ואני מנסה להבין איך אפשר להוציא איכות או משהו להתחבר אליו מבחינת קהל, ולא מצליח למצוא. אני לא מוצא איזה שחקן שובר שוויון, או קבוצה עם סגנון משחק שדורסת את היריבות. אם לא סמי עופר לא יודע אם היא מנצחת את הפועל תל אביב. מתחילת המשחק ידעתי שבסופו של דבר מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה. אני מצפה ממועדון כמו מכבי חיפה שיביא באמת איזה שני תותחים שיעשו את ההבדל”. 

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

שיחקת עם ליאור רפאלוב, איך אתה רואה את העבודה שלו עד כה?
אם ליאור יצליח להביא שחקן כמו ליאור אז מכבי חיפה בדרך הנכונה. אני רוצה לראות שחקן שובר שוויון כמו אצילי. אני חושב שלגורה יש כדורגל יפה, שחקן כזה צריך לשחק כל הזמן. שמכבי חיפה נתקעת הוא יודע לעשות את האחד על אחד. אם הוא ימשיך ביכולת הזאת הבלמים והמגנים יתנו לו קרדיט”.

איך אתה רואה את המשחק בשבת נגד ק”ש?
”זאת משוכה, קבוצה שרעבה לנקודות כמו כל הקבוצות בלבל שלה, יהיה משחק קשה”. 

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

איך אחד כמוך לא בכדורגל?
“ניסיתי כמה דברים, אני הפעם אבחר את הדבר שהכי מדבר אליי. אני רוצה לסיים את תעודת המאמן שלי. לך תדע, אני מקבל הרבה הצעות, הציעו לי משהו בהתאחדות וכל מיני דברים אחרים. אני בוחן את זה, אני רוצה לקחת משהו שבאמת אשפיע. לא פוסל חזרה”.

מה לא עבד בהפועל עכו?
”כשבאתי לאימון אחד פתאום אני רואה שני שחקנים שלא אני הבאתי. בתור מנהל מקצועי צריך ליידע אותי. הרגשתי שנשאר חברים וצריך להיפרד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */