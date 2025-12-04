"אין מישהו בחיפה שטוב מגיא מלמד בכמה רמות"

מכבי חיפה השיגה ניצחון ראשון בעידן ברק בכר עם 1:2 מול הפועל תל אביב ועלתה למקום השביעי, כשבמקביל הפועל חיפה סיימה משחק חמישי ברצף ללא ניצחון וירדה למקום ה-12. חלוץ העבר עדן בן בסט הגיע לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” כדי לדבר על מצבן של החיפאיות.

מה דעתך על הפועל חיפה ומה שקורה שם מקצועית?

”בהתחלה אני באמת חשבתי שהקבוצה הזאת הולכת לכיוון של סוף הטבלה עם אופציה ליורדת בטוחה. אחרי שראיתי כמה משחקים הבנתי שהיא לא קבוצה שבאמת יורדת בטוחה, אבל גם לא כזאת שתתברג בפלייאוף העליון. לצד דקות טובות ודברים טובים, בסופו של דבר הקבוצה לא מצליחה לצבור נקודות. עושה רושם שהיא לא מוצאת את הבסיס שלה ואת צורת המשחק שלה, זה לא נראה טוב”.

מה אתה חושב שצריך לעשות?

”אני חושב שצריך לדרוש חיזוק, לפחות בכמה עמדות מפתח. איסט חלוץ מצוין אבל הוא צריך עוד גולר לידו, צריך עוד בלם וקשר אחורי”.

ג'בון איסט כובש (רועי כפיר)

איך אתה רואה את מה שקורה עם גיא מלמד במכבי חיפה?

”אני הייתי מופתע ממה שקורה איתו. להיות מלך שערים ואפילו לא להיכנס חילוף בהמון משחקים זאת מין החלטה שמוותרים עליו. חבל לי, כי הוא חלוץ רחבה טוב. אפשר להתווכח על הסגנון, המהירות והדריבל, אבל שהוא מקבל את ההזדמנויות ברחבה הוא יודע לעשות דברים מחצי הזדמנות. אני חושב שמכבי חיפה חייבת להשתמש בו, אין מישהו בסגל שטוב ממנו בכמה רמות.

“משהו עובר על מכבי חיפה מבחינת האיכות של הקבוצה. יצא לי לראות לא מעט משחקים ואני מנסה להבין איך אפשר להוציא איכות או משהו להתחבר אליו מבחינת קהל, ולא מצליח למצוא. אני לא מוצא איזה שחקן שובר שוויון, או קבוצה עם סגנון משחק שדורסת את היריבות. אם לא סמי עופר לא יודע אם היא מנצחת את הפועל תל אביב. מתחילת המשחק ידעתי שבסופו של דבר מכבי חיפה תנצח את המשחק הזה. אני מצפה ממועדון כמו מכבי חיפה שיביא באמת איזה שני תותחים שיעשו את ההבדל”.

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

שיחקת עם ליאור רפאלוב, איך אתה רואה את העבודה שלו עד כה?

”אם ליאור יצליח להביא שחקן כמו ליאור אז מכבי חיפה בדרך הנכונה. אני רוצה לראות שחקן שובר שוויון כמו אצילי. אני חושב שלגורה יש כדורגל יפה, שחקן כזה צריך לשחק כל הזמן. שמכבי חיפה נתקעת הוא יודע לעשות את האחד על אחד. אם הוא ימשיך ביכולת הזאת הבלמים והמגנים יתנו לו קרדיט”.

איך אתה רואה את המשחק בשבת נגד ק”ש?

”זאת משוכה, קבוצה שרעבה לנקודות כמו כל הקבוצות בלבל שלה, יהיה משחק קשה”.

שחקני מכבי חיפה חוגגים (עמרי שטיין)

איך אחד כמוך לא בכדורגל?

“ניסיתי כמה דברים, אני הפעם אבחר את הדבר שהכי מדבר אליי. אני רוצה לסיים את תעודת המאמן שלי. לך תדע, אני מקבל הרבה הצעות, הציעו לי משהו בהתאחדות וכל מיני דברים אחרים. אני בוחן את זה, אני רוצה לקחת משהו שבאמת אשפיע. לא פוסל חזרה”.

מה לא עבד בהפועל עכו?

”כשבאתי לאימון אחד פתאום אני רואה שני שחקנים שלא אני הבאתי. בתור מנהל מקצועי צריך ליידע אותי. הרגשתי שנשאר חברים וצריך להיפרד”.