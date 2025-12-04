בטבריה מבינים: "הבעיה השנה היא מול הגדולות"

בעונה שעברה עירוני טבריה הייתה הכבשה השחורה של הקבוצות הגדולות, כשלקחה נקודות ממכבי תל אביב, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, אך העונה זה נראה אחרת לגמרי. 16 שערים ספגו בקבוצה מעיר הכנרת מול שלוש הגדולות. בכללי, 28 שערים ספגה הקבוצה של אלירן חודדה ב-12 משחקים ובעוד ההתקפה העונה חזקה יותר מאשתקד, ההגנה של טבריה מושכת אותה לכיוון התחתית.

במועדון בהחלט מודעים לכך. אלירן חודדה התייחס לכך בסיום: “אני בהחלט רואה את הבעיות בהגנה שלנו, המרווחים אצלנו היו גדולים מדי. יש לנו בעיה בגישה שלנו מול הגדולות, אולי אנחנו מנסים העונה יותר מדי לשחק כדורגל וזה פוגע בנו. אנחנו מגיעים רכים מדי למשחקים האלה”.

“מתחילת המשחק היינו מאוד רכים”, סיכם המאמן את התבוסה: “כשאתה נותן לבית"ר, עם האיכויות שלה את המרחקים האלה ואת המרווח הזה לשחק, אתה נענש ונענש בגדול. כשאתה סופג שלושה שערים ב-25 דקות אתה לא יכול לצאת טוב מהמשחק”.

“אנחנו לא בליגה של בית''ר”, אמרו במועדון. “אבל לא יכול להיות שזה יהיה להם כל כך קל להבקיע. היה ברור שאנחנו צריכים לעבור את הדקות הראשונות בשלום וספגנו אחרי פחות מעשר דקות וכבר אז היה ברור שזה ייגמר רע מאוד מבחינתנו”, הוסיפו.

בקבוצה הביעו אכזבה מיכולתם של הבלמים. עיקר האכזבה היא מסמביניה, ממנו ציפו לשדרג את ההגנה וכרגע קורה ההפך, גם מאונדריי באצ'ו ציפו ליותר, הבלם לא מזכיר את היכולת מהעונה שעברה, אם כי במקרה שלו, יש נסיבות מקלות בשל פציעה בקרסול, ממנה חזר רק במחזור השביעי. בנוסף, בקבוצה מחכים לינואר ובהחלט ירצו להביא חיזוק להגנה.

יונתן טפר, שנכנס כמחליף, נפגע בברכו ולא סיים את המשחק. הקבוצה נאלצה לסיים את ההתמודדות עם עשרה שחקנים, זאת לאחר שסיימה את מכסת החילופים שלה. השחקן ייבדק היום ויובא לאבחון חומרת הפציעה.

הקבוצה תנוח היום ומחר תתחיל להתכונן במרץ לקראת המשחק מול מ.ס אשדוד ביום שני. “זה משחק חשוב מאוד עבורנו”, אמרו במועדון: “אסור לנו להפסיד שם”, הוסיפו. סטניסלב בילנקי ימשיך להיעדר בשל השבר ברגלו ואחרי אתמול גם יונתן טפר לא צפוי לעמוד לרשותו של חודדה.