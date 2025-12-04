יום חמישי, 04.12.2025 שעה 17:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"מנסים לשים את החשש שרן לא יחזור בצד"

זיו ציוני, דודו של רן גואילי, החלל החטוף האחרון שנשאר בשבי חמאס, אמר ב"שיחת היום": "החודשיים מאז ההסכם לא פשוטים. ראש הממשלה אמר שהוא יחזור"

הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)
הוריו של רן גואילי (מרטין גוטדאמק)

הבוקר (חמישי) פורסם כי שוטר היס”מ, רן גואילי, אוהד הפועל באר שבע, הוא החלל החטוף האחרון שנשאר בשבי החמאס. דודו של רן, זיו ציוני, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

ימים לא קלים עוברים עליכם.
”כן, השבועיים-שלושה האחרונים מאוד אינטנסיביים, בכלל החודשיים האחרונים מאז ההסכם לא פשוטים בכלל”.

מה עובר עליכם? הוא החטוף האחרון שנשאר שם. ישראל מודיעה שהיא תעשה את הכל, אבל בטח זה לא פשוט שכל פעם יש הודעה שכל חלל חוזר והוא לא נמצא. יש איזה חשש שלכם שיהפוך לסוג של רון ארד?
“בוודאי החשש הזה קיים מהרגע הראשון, והוא מתחזק לאחר כל חטוף שחוזר. אנחנו משתדלים לשים את החשש הזה בצד. חשוב להיות אופטימי וחזק ולהתאמץ להחזיר אותו”.

מה עובר על המשפחה וההורים?
“אי אפשר להסביר מה עובר. אני הורה לילד וכשאני מבקש מהילד שלי לחזור בשעה מסוימת ואם הוא לא מתקשר בשעה הזאת אני כולי בכעס ועצבים, אז תחשוב מה קורה להורה שהילד שלו לא חוזר שנתיים. אני הקשבתי לאייטם הקודם שלכם עם החרמות, וזה כל כך מתאים לרני. הוא היה מגן הקצוות, שמר על כולם, אין דבר כזה בסביבה שלו חרם. כשהוא היה בן 12-13, הוא עשה הכל כדי לקחת את הילדים בקצוות וניסו לעשות עליהם חרם ושם אותם במרכז, זה עזר לו מאוד ומבורך מה שאתם עושים. שמעתי את האייטם ונזכרתי בסיפורים ששמעתי על רני”.

“רן היה גם אוהד הפועל ב”ש שתשחק במשחק העונה מול מכבי ת”א, מה היה עובר עליו לקראת משחק העונה אם הוא היה פה?
”כמו כל אוהד כדורגל, יושבים שורה שנייה כמעט על הדשא, ומקווים שהם ינצחו. רני אהב ספורט וכדורגל, הוא אהב הכל, מוזיקה, אופנועים, את ישראל, הכל. יש בו כל כך הרבה מעלות, רק שיחזור כבר”.

שחקני הפועל באר שבע חוגגים, "מקווים שהם ינצחו" (אורן בן חקון)שחקני הפועל באר שבע חוגגים, "מקווים שהם ינצחו" (אורן בן חקון)

תספר על קבלת השבת שיש במקום העצרת.
“הייתה החלטה משותפת שלנו ושל המטה. העצרת נבנתה בשביל כל החטופים והעלויות לתפעל אותה לא פשוטות. רצינו משהו יותר אופטימי, אנחנו רוצים להשקיע את הזמן שלו בתודעה שהוא שם, לצערנו העצרת הפכה טיפה פוליטית. אנחנו רוצים נטו שיבינו מי זה רון שהוא גיבור ישראלי פטריוטי”.

מה אומרים לכם בממשלה?
“ביום שיש האחרון הייתה שיחה של ראש הממשלה עם ההורים שלו והוא אמר שרן יחזור. אנחנו מהצד שלנו נעשה הכל שלא יעברו לשלב השני של העסקה עד שלא מסיימים את השלב הראשון, שהוא החזרת כל החטופים”.

