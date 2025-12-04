יום חמישי, 04.12.2025 שעה 21:20
יורוקאפ
יורוקאפ 25-26
 בית 1 
15757-8149בחצ'שהיר קולג'י1
14623-7018א. לובליאנה2
13845-8279נפטונאס3
12625-6827הפועל ירושלים4
12752-7748קלוז'5
12683-7028רייר ונציה6
12677-6518אריס סלוניקי7
11613-6127וורוצלאב8
11699-6638מנרסה9
8771-6198המבורג10
 בית 2 
15553-6398בורק1
14620-7108בודוצ'נוסט2
14654-7318בשיקטאש3
13627-7008טורק טלקום4
12756-6968אולם5
11658-6748שמניץ6
11643-6158לונדון ליונס7
11705-6328טרנטו8
10704-6298לייטקבליס9
9708-6028פאניוניוס10

רבע 1, 00:29: הפועל י-ם - רייר ונציה 12:21

יורוקאפ, מחזור 9: החבורה של יונתן אלון פתחה טוב עם ריצת 0:8 מהירה ועלתה ליתרון בפתיחה, כשקארינגטון הוביל רצף שלשות וחזק בקצב. מי תנצח בסיום?

|
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)
ג'ארד הארפר (רדאד ג'בארה)

אחרי שלא שיחקה כדורסל במשך שבוע וחצי, הפועל ירושלים חוזרת לפרקט בשעה זו, במסגרת המחזור ה-9 של היורוקאפ, בו היא “מארחת” את רייר ונציה למשחק מסקרן במיוחד, רגע לפני שהמשחקים חוזרים לארץ הקודש.

החבורה של יונתן אלון כאמור לא שיחקה כבר עשרה ימים, כשבפעם האחרונה שהיא עשתה זאת היא גברה 69:88 על מכבי רמת גן בליגת ווינר. מוקדם יותר, היא ניצחה גם את נאפוקה בזירה האירופית, ובכלל, הירושלמים בכושר נהדר עם שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

מהצד השני של המתרס, נמצאת הקבוצה האיטלקית, שעומדת על מאזן מאוזן של 4:4 עד כה ביורוקאפ, וערב המחזור היא במקום הרביעי, אחד מתחת לקבוצה הישראלית. גם ונציה נמצאת בכושר טוב, כשהיא עם שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה, כשכל אחת ניצחה במשחק אותו היא אירחה. קודם, הפועל י-ם גברה על ונציה 66:94 ובמפגש האחרון, היו אלה האיטלקים שיצאו עם ידם על העליונה עם 75:76 דרמטי על הקבוצה מעיר הבירה הישראלית.

רבע ראשון:

חמישייה הפועל ירושלים: ג'ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס ואוסטין ווילי.

חמישייה רייר ונציה: אר ג׳יי קול, כריס הורטון, קיי באומן, ג׳ורדן פארקס, ווילטייר קייל.

