רבע 1, 00:29: הפועל י-ם - רייר ונציה 12:21

אחרי שלא שיחקה כדורסל במשך שבוע וחצי, הפועל ירושלים חוזרת לפרקט בשעה זו, במסגרת המחזור ה-9 של היורוקאפ, בו היא “מארחת” את רייר ונציה למשחק מסקרן במיוחד, רגע לפני שהמשחקים חוזרים לארץ הקודש.

החבורה של יונתן אלון כאמור לא שיחקה כבר עשרה ימים, כשבפעם האחרונה שהיא עשתה זאת היא גברה 69:88 על מכבי רמת גן בליגת ווינר. מוקדם יותר, היא ניצחה גם את נאפוקה בזירה האירופית, ובכלל, הירושלמים בכושר נהדר עם שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

מהצד השני של המתרס, נמצאת הקבוצה האיטלקית, שעומדת על מאזן מאוזן של 4:4 עד כה ביורוקאפ, וערב המחזור היא במקום הרביעי, אחד מתחת לקבוצה הישראלית. גם ונציה נמצאת בכושר טוב, כשהיא עם שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

שתי הקבוצות נפגשו בשנה שעברה, כשכל אחת ניצחה במשחק אותו היא אירחה. קודם, הפועל י-ם גברה על ונציה 66:94 ובמפגש האחרון, היו אלה האיטלקים שיצאו עם ידם על העליונה עם 75:76 דרמטי על הקבוצה מעיר הבירה הישראלית.

רבע ראשון:

חמישייה הפועל ירושלים: ג'ארד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, ג'וזאיה-ג'ורדן ג'יימס ואוסטין ווילי.

חמישייה רייר ונציה: אר ג׳יי קול, כריס הורטון, קיי באומן, ג׳ורדן פארקס, ווילטייר קייל.