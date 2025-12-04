יום חמישי, 04.12.2025 שעה 21:19
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

רבע 1, 02:06: הפועל ת"א - ליון וילרבאן 15:20

יורוליג, מחזור 14: האדומים "מארחים" את הקבוצה שנמצאת במקום האחרון בניסיון להתאושש מההפסד מול ריאל מדריד. החבורה של איטודיס רוצה להתבסס בפסגה

|
דן אוטורו עולה לסל (רועי כפיר)
דן אוטורו עולה לסל (רועי כפיר)

המחזור ה-14 ביורוליג משוחק בשעה זו, כאשר באולם בסופיה, הפועל תל אביב “מארחת” את ליון וילרבאן, שנמצאת במקום האחרון בטבלה כשזהו משחק הבית האחרון בגלות, זאת על מנת להתאושש מההפסד הכואב במשחק הקודם והיא תנסה להמשיך ולהתבסס בפסגת הטבלה בזירה האירופית.

במשחק הקודם כזכור, החבורה של דימיטריס איטודיס הפסידה 75:74 לריאל מדריד בצורה דרמטית, למרות זאת האדומים נמצאים בפסגת הטבלה ערב המחזור לאחר תשעה ניצחונות וארבעה הפסדים. כעת, הפועל רוצה להיות הקבוצה הראשונה העונה ביורוליג שמגיעה לעשרה ניצחונות.

מן הצד השני של המתרס, נמצאת הקבוצה שממוקמת במקום האחרון והיא כנראה בכושר הגרוע ביותר מבין קבוצות היורוליג. וילרבאן לא ניצחה כבר שני משחקים ברציפות באירופה, ובכללי היא עומדת על מאזן של 10 הפסדים ושלושה ניצחונות בלבד, היחידה שנמצאת במצב דומה לשלה היא מכבי ת”א שנמצאת מקום מעליה.

כאמור, זהו המשחק האחרון שהאדומים יארחו מחוץ למדינה. בנוסף, המאמן היווני של מוליכת היורוליג יצטרך להסתדר הערב ללא הפצועים בתקווה שעד חזרת המשחקים האירופיים לארץ הם כבר יהיו בכושר משחק, מאמן הקבוצה הישראלית טרם נהנה מסגל מלא אפילו פעם אחת העונה.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו. 

חמישיית וילרבאן: ננדו דה קולו, מלבין איינצ’ה, מבייה נדייה, גלין ואטסון ובסטיאן ואוטייר.

# 10:00-05:00: הקבוצות לא הרבו לקלוע בפתיחה, אך אז אניס הוביל ריצה קטנה עם שתי שלשות גדולות, כאשר האדומים של איטודיס ברחו ליתרון ראשון אחרי חמש הדקות הראשונות של הרבע, 5:12. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
