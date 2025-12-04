רבע 1, 02:06: הפועל ת"א - ליון וילרבאן 15:20

המחזור ה-14 ביורוליג משוחק בשעה זו, כאשר באולם בסופיה, הפועל תל אביב “מארחת” את ליון וילרבאן, שנמצאת במקום האחרון בטבלה כשזהו משחק הבית האחרון בגלות, זאת על מנת להתאושש מההפסד הכואב במשחק הקודם והיא תנסה להמשיך ולהתבסס בפסגת הטבלה בזירה האירופית.

במשחק הקודם כזכור, החבורה של דימיטריס איטודיס הפסידה 75:74 לריאל מדריד בצורה דרמטית, למרות זאת האדומים נמצאים בפסגת הטבלה ערב המחזור לאחר תשעה ניצחונות וארבעה הפסדים. כעת, הפועל רוצה להיות הקבוצה הראשונה העונה ביורוליג שמגיעה לעשרה ניצחונות.

מן הצד השני של המתרס, נמצאת הקבוצה שממוקמת במקום האחרון והיא כנראה בכושר הגרוע ביותר מבין קבוצות היורוליג. וילרבאן לא ניצחה כבר שני משחקים ברציפות באירופה, ובכללי היא עומדת על מאזן של 10 הפסדים ושלושה ניצחונות בלבד, היחידה שנמצאת במצב דומה לשלה היא מכבי ת”א שנמצאת מקום מעליה.

כאמור, זהו המשחק האחרון שהאדומים יארחו מחוץ למדינה. בנוסף, המאמן היווני של מוליכת היורוליג יצטרך להסתדר הערב ללא הפצועים בתקווה שעד חזרת המשחקים האירופיים לארץ הם כבר יהיו בכושר משחק, מאמן הקבוצה הישראלית טרם נהנה מסגל מלא אפילו פעם אחת העונה.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ת”א: טיילר אניס, אלייז’ה בראיינט, קולין מלקולם, איש וויינרייט ודן אוטורו.

חמישיית וילרבאן: ננדו דה קולו, מלבין איינצ’ה, מבייה נדייה, גלין ואטסון ובסטיאן ואוטייר.

# 10:00-05:00: הקבוצות לא הרבו לקלוע בפתיחה, אך אז אניס הוביל ריצה קטנה עם שתי שלשות גדולות, כאשר האדומים של איטודיס ברחו ליתרון ראשון אחרי חמש הדקות הראשונות של הרבע, 5:12.