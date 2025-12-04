יום חמישי, 04.12.2025 שעה 13:58
מתחם 'רייסר' ב"ש נסגר: לאן ילכו 1,500 ילדים?

אירוע הפריצה לדשא בליגה ג' בין מ.ס המקומית לבני כסייפה, הוביל את המשטרה להורות על סגירת 4 מגרשים. המועדונים המתאמנים והמשחקים אובדי עצות

ארבעה מגרשי כדורגל, במתחם 'רייסר'' בבאר שבע, נסגרו מאתמול (רביעי) ועד ליום שני הקרוב, זאת ב”צו סגירה מנהלי” של משטרת ישראל, נוכח אירוע הפריצה לכר הדשא במשחק ליגה ג', שאירח את מ.ס באר שבע והפועל בני כסייפה. המשמעות? כ-1,500 ילדים וילדות לא יכולים להתאמן ובוודאי שלא לשחק כדורגל במתחם שבימים רגילים שוקק ילדים, בני נוער ובוגרים.

על ההוראה לסגור את העסק "ספורטק רייסר" בבאר שבע, הנמצא ברחוב שלושת המצפים 3 בבירת הנגב, חתום חיים בובליל, ניצב מפקד מחוז דרום. סגירת המתחם היא עד לתאריך 08/12 בשעה 23:59. "במסגרת חקירה עלה כי בית העסק הפר את תנאי משטרת ישראל בשתי הזדמנויות שונות. ההפרה האחרונה הנה מיום 28/11, אז התרחשה קטטה המונית שהחלה בתגרה", נכתב בצו.

"לאחר פגרה ארוכה, הנערות שלנו היו צריכות להופיע היום על כר הדשא, אלא שהוראת משטרת ישראל מעמידה אותנו ואת הבנות בסיטואציה לא נעימה כלל. אנחנו מבינים כי מאחורי הקלעים ישנם מאמצים כבירים לפתוח את המגרשים, כי אי אפשר לזרוק לרחוב למעלה מ-1,500 ילדים וילדות", ציין בפני ONE מיכאל ראובן, ממחלקת הנשים בהפועל באר שבע.

גם מנהל מתחם הכדורגל 'רייסר', עידו, קיבל את ההוראה ממשטרת ישראל בתדהמה גדולה: "אתמול הגיע לידינו צו סגירה מנהלי מטעם משטרת ישראל, אחרי מה שארע לפני כמה ימים באחד ממגרשי המתחם. המשחק ההוא התקיים בהתאם להוראת ובקשת המשטרה. מספר מאבטחים, שוטרים, כמקובל. לטענתם, הייתה שם הפרה של הוראתם ולכן המגרשים נסגרים עד יום שני".

