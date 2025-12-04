המסע הייחודי לזכרן של נויה דן ורות פרץ ז"ל

מרוץ איתן השנתי יתקיים השנה בסימן שווים על המסלול, ב-27 במרץ בתל אביב, כשההרשמה תחל בסוף דצמבר 2025. בסוף השבוע הקרוב (שישי) יתקיים בפארק הלאומי ברמת גן מסע גיבורות, מסע שנתי המתקיים כבר שנה שלישית, לזכרן של נויה דן ורות פרץ, צעירות עם צרכים מיוחדים שנרצחו ב-7 באוקטובר.

במסגרת המסע, בו ייקחו חלק מתאמני עמותת איתן, תורמים ושותפים לדרך העמותה, ייחנך 'בית איתן - מרכז ספורט חברתי על שם וואהל' בכפר המכבייה ברמת גן. מתחם האימון והמשרדים של עמותת איתן שופצו והותאמו לצרכי פעילות העמותה על ידי קרן וואהל. עמותת איתן מעניקה לאורך כל השנה אימוני כושר מעצימים לצעירים עם צרכים מיוחדים על ידי מאמנים מוסמכים. כמו כן מכשירה מאמנים עם צרכים מיוחדים.

בית איתן פועל כחלק משיתוף הפעולה של מועדון הספורט כפר המכבייה עם העמותה, במטרה להנגיש את פעילות המועדון למנויים עם צרכים מיוחדים. במקום הבנוי על כ-90 מ"ר ישנה חצר אימון מותאמת למתאמנים עם צרכים מיוחדים ובה, בין היתר, מתקיימים חלק מאימוני העמותה המעניקה לצעירים עם צרכים מיוחדים אימוני כושר מעצימים על ידי מאמנים מוסמכים.

המרכז נועד לאנשים עם צרכים מיוחדים ומציע מרחב בטוח, מקצועי ומכיל, שבו הם יכולים להתחזק פיזית, לפרוח חברתית ולגדול עם תחושת ערך עצמי ומסוגלות.

בשישי הקרוב ייצאו מתאמני העמותה המגיעים מכל רחבי הארץ, תורמים ושותפים נוספים, למסע בשטח הפארק הלאומי ברמת גן ויסיימו בבית איתן שבכפר המכבייה. מסע גיבורות הוא האירוע המקדים למרוץ איתן השנתי, שיתקיים השנה בסימן שווים על המסלול ויתקיים ב-27 במרץ בתל אביב, ההרשמה למרוץ תחל בסוף דצמבר 2025.

יניב בניאן והודאל יחזקאל, מייסדי עמותת איתן כל אחד יכול: “נרגשים לפגוש את מתאמני העמותה והשותפים שלנו לדרך במסגרת מסע גיבורות שמקדש את זכרן של נויה דן ורות פרץ שנרצחו באכזריות ב-7 באוקטובר, צעירות עם צרכים מיוחדים המזכירות לכולנו את המחויבות שלנו עבור אנשים עם יכולות מיוחדות”.

המייסדים הוסיפו: “השנה, חנוכת בית איתן בכפר המכבייה הופכת את האירוע למרגש במיוחד, בזכות שותפינו בקרן וואהל ובכפר המכבייה, אנחנו הופכים חלום למציאות. בית איתן חורט על דגלו את ערך השילוב השוויוני, ומזמין גם אנשים ללא מוגבלות לקחת חלק בפעילות”.

גליל יצחקי, מנכ”ל כפר המכבייה : “במכבי עולמי, במכבייה ובכפר המכבייה רואים בשיתוף הפעולה עם עמותת ‘איתן, כל אחד יכול’ ביטוי טבעי לחזון הערכי של תנועת מכבי, חיבור בין מצוינות ספורטיבית לאחריות אנושית וחברתית עמוקה. הבחירה להעמיד בית פיזי לעמותה בלב כפר המכבייה נובעת מהערכה עמוקה לעשייה החינוכית, הטיפולית והקהילתית של אנשי העמותה, ומהאמונה בכוחו של הספורט לחולל שינוי אמיתי בחייהם של אנשים”.

עוד אמר המנכ”ל: “שותפות זו מצטרפת לשורה של שיתופי פעולה ערכיים שמובילים מכבי עולמי, המכבייה וכפר המכבייה עם ארגונים ועמותות הפועלים לקידום חברה שוויונית, מחזקת ומכילה, מתוך מחויבות לראות בספורט גשר אנושי ולא רק הישג תחרותי”.