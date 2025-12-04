"הוכחה שניתן להפעיל פירוטכניקה באופן מבוקר"

מכבי נתניה ומ.ס אשדוד נפגשו אמש (רביעי) למשחק צמרת מרתק שנגמר ב-2:2, אך אחד הדברים המעניינים ביותר שקרו דווקא לא היה קשור במשחק על הדשא.

לאחר שני השערים שכבשה מכבי נתניה, במועדון השתמשו בפירוטכניקה מוסדרת ומבוקרת, שהופיעה הרחק מהיציעים, מאחורי שערי הקבוצות.

במנהלת הליגות הגיבו על הרעיון והביצוע של היהלומים: “אנו מברכים את מכבי נתניה על מופע הפירוטכניקה המבוקרת שנעשה אמש באצטדיון מרים.

הפירוטכניקה המוסדרת מאחורי השער (ראובן שוורץ)

“קיבלנו הוכחה לכך שניתן להפעיל פירוטכניקה בצורה מבוקרת במגרשים תוך שמירה על בטחון הצופים והנוכחים באצטדיון. אנו מקווים שקבוצות נוספות ישתמשו בכלי זה ויחד נפעל לתצוגות עידוד מרהיבות במגרשים”.