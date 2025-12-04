יום חמישי, 04.12.2025 שעה 13:20
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2022

כל מה שצריך לדעת לקראת הגרלת המונדיאל

כמות הנבחרות גדלה ל-48, צורת ההגרלה שונתה ופיפ"א תנסה למנוע מספרד וארגנטינה להיפגש לפני הגמר: שלב הבתים יוגרל מחר ב-19:00 וזה הזמן לעשות סדר

|
גביע המונדיאל (IMAGO)
גביע המונדיאל (IMAGO)

ההתרגשות ממשיכה לגדול כשמונדיאל 2026, שייערך בקנדה, מקסיקו וארה”ב, מתקרב בצעדי ענק, ומחר (שישי) ב-19:00 נקבל נקודה משמעותית לקראתו כשתיערך הגרלת שלב הבתים. לקראת הרגע שבו כל נבחרת תגלה מי יעמדו בדרכה לשלב 32 הגדולות, זה הזמן לעשות סדר בכל מה שצריך לדעת על ההגרלה.

במונדיאל הנוכחי יש לראשונה 48 נבחרות, כשאלה יתחלקו ל-12 בתים עם 4 נבחרות בכל בית, וכמובן שבהתאם יש 4 דרגים בהגרלה. שלוש המארחות שובצו לבתים כבר לפני ההגרלה: מקסיקו לבית 1, קנדה לבית 2 וארה”ב לבית 4. בעקבות השיבוצים, ניתן לדעת מראש כי מקסיקו תהיה זו שתשחק במשחק הפתיחה של המונדיאל, כשהיא תפגוש את הקבוצה שתוגרל מהדרג השלישי לבית שלה.

על פי פורמט ההגרלה, שתי נבחרות מאותה היבשת לא יוכלו להיות מוגרלות לאותו הבית, זאת פרט לאירופאיות, שם יש הגבלה של מקסימום שתי נבחרות אירופאיות בבית. מבחינת שש הנבחרות שטרם נקבעו ויעלו ממשחקי הפלייאוף, ההגרלה של כל מסלול תחסום את כל האופציות שיכולות לייצר חפיפה. כך, אם יש מסלול פלייאוף עם נבחרות מאסיה, דרום אמריקה ואפריקה, הבית שאליו המנצחת תוגרל לא יוכל לכלול נבחרת מהמקומות שהוזכרו.

אחד השינויים המסקרנים שפיפ”א עשתה בפורמט הוא הניסיון להימנע ממפגשים גדולים בשלבים מוקדמים. ההגרלה תוגבל כך שארבע הראשונות בעולם לפי דירוג פיפ”א – ספרד, ארגנטינה, צרפת ואנגליה – לא יוכלו להיפגש עד חצי הגמר, זאת בהנחה ויסיימו ראשונות בבית שלהן. בנוסף, שתי הראשונות בדירוג – ספרד וארגנטינה – לא יוכלו להיפגש עד הגמר הגדול. זאת כאמור בהנחה ויסיימו ראשונות בשלב הבתים.

קיין, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)קיין, רונאלדו, מסי, אמבפה ולאמין ימאל (IMAGO)

הדרגים להגרלה

דרג 1: קנדה, מקסיקו, ארה”ב, ספרד, ארגנטינה, צרפת, אנגליה, ברזיל, פורטוגל, הולנד, בלגיה וגרמניה.

דרג 2: קרואטיה, מרוקו, קולומביה, אורוגוואי, שווייץ, יפן, סנגל, איראן, קוריאה הדרומית, אקוודור, אוסטרליה ואוסטרליה.

דרג 3: נורבגיה, פנמה, מצרים, אלג’יריה, סקוטלנד, פרגוואי, טוניסיה, חוף השנה, קטאר, אוזבקיסטן, ערב הסעודית ודרום אפריקה.

דרג 4: ירדן, כף ורדה, גאנה, קורסאו, האיטי, ניו זילאנד. בנוסף יצטרפו שש מנצחות משחקי הפלייאוף.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */