באשדוד מסופקים: בסוף הכל מתאזן, כמו ניצחון

במועדון ספורט אשדוד התעוררו הבוקר (חמישי) עם תחושת סיפוק גדולה. אחרי שמכבי נתניה כבר הובילה 0:2, החבורה של חיים סילבס חזרה אמש למשחק בזכות מחצית שנייה מעולה, השוותה ל-2:2 בחוץ, ויצאה מהערב הזה עם הרבה יותר מנקודה אחת. "בסוף הכל מתאזן, עכשיו אנחנו אלו שכובשים בתוספת הזמן ומצילים נקודה. מבחינתנו, לחזור מפיגור של שני שערים נגד מכבי נתניה בחוץ זה כמו ניצחון", אמרו באשדוד.

באשדוד חילקו מחמאות גדולות למאמן הקבוצה חיים סילבס, שזיהה את הבעיות במחצית הראשונה, מחצית שהוגדרה במועדון כאחת החלשות של העונה, לצד אותה מחצית זכורה מול הפועל תל אביב, וביצע את השינויים שהפכו את המשחק. במחצית השנייה אשדוד הציגה אגרסיביות, אינטנסיביות ומחויבות, ויצרה מספיק מצבים עד שער השוויון בתוספת הזמן.

אחרי שתי תוצאות תיקו כואבות מול הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שבהן דווקא השוו לאשדוד בתוספת הזמן ומנעו ניצחונות גדולים, במועדון אמרו הבוקר שיש תחושה של איזון. הפעם אשדוד הייתה זו שחזרה מפיגור עמוק והשיגה נקודה שמבחינתם שווה ניצחון גם בגלל החשיבות שלה בטבלה, וגם בגלל האופי שהקבוצה הראתה בדרך לקאמבק.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

יוג’ין אנסה זכה למחמאות על השער הראשון והמשך היכולת שלו כמי שמוציא לפועל משחק אחרי משחק. בנוסף, בקבוצה החמיאו במיוחד לנהוראי דבוש, כובש השער השני והרכש מבית"ר ירושלים. במועדון אמרו שדבוש "נלחם על המקום שלו, לא ויתר לרגע, ואתמול החזיר ובגדול".

מי שעוד גילה יכולת טובה הוא הקשר הזר עמנואל אג'יי, שסגר מעגל. אג'יי, נפצע בתחילת העונה נגד מכבי נתניה בגביע הטוטו אחרי שער שכבש ומאז יצא להקפאה. אתמול, אג'יי קיבל את האישור מההתאחדות לצאת מההקפאה, לאחר שהגיעו במועדון לסיכום על פרידה מישראל קול. אג'יי יהיה הזר השמיני ואם ימשיך באותה יכולת כמו אתמול, הוא יוכל לסייע מאוד לקבוצה מעיר הנמל.