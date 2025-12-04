רבע 1, 05:13: ז'לגיריס - מכבי ת"א 8:6

אחרי מעל שבוע של מנוחה, כשהזירה המקומית נמצאת עדיין בפגרה, הליגה הבכירה באירופה נמשכת בשעה זו, כשבמוקד, מכבי תל אביב יוצאת למשחק חוץ קשה נגד ז’לגיריס קובנה, כשהיא רוצה לעצור את רצף ההפסדים ביורוליג ולנסות להשיג את הניצחון הרביעי שלה העונה במפעל, רגע לפני חזרת המשחקים לישראל.

החבורה של עודד קטש שיחקה באחרונה לפני שמונה ימים, אז ספגה הפסד ”ביתי” 102:88 נגד מילאנו. הצהובים לא ניצחו בשני המשחקים האחרונים שלהם במפעל היוקרתי, וערב המחזור הם נמצאים במקום הלפני אחרון עם מאזן של עשרה הפסדים ושלושה ניצחונות.

מנגד, הקבוצה הליטאית נמצאת במקום הרביעי, עם מאזן חיובי של 5:8, לאחר שניצחה את שני המשחקים האחרונים שלה בכל המסגרות, כולל 67:82 על קירולבט באסקוניה במחזור האחרון. בליגה המקומית ז’לגיריס ניצבת בפסגת הטבלה עם הפסד אחד בלבד.

במסגרת מפגשי העבר העשירים בין הקבוצות, שמשחקות כדרך קבע ביורוליג, הצהובים נהנים מדומיננטיות, כשבעשרת המשחקים האחרונים הם ניצחו שמונה פעמים, כולל בהתמודדות האחרונה, אז זה נגמר 78:95 לקבוצה הישראלית. היום הם יודעים שמדובר באופרה אחרת, והם באים כאנדרדוג.