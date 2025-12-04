"הדבר הראשון שעשיתי היה להתנצל בפני חבריי"

הקשר הנהדר, אנסו פרננדס, נמצא בכושר מצוין והפך לאחד מהמנהיגים של צ’לסי, אך לא תמיד מעמדו החברתי בקבוצה היה קונצנזוס כמו היום. הארגנטינאי סיפר בגילוי בלב בתקשורת האנגלית על כך.

ב-2024, כזכור, זכתה נבחרת ארגנטינה בקופה אמריקה לאחר שניצחה 0:1 את נבחרת קולומביה משער של לאוטרו מרטינס. השמחה הייתה רבה ושחקניו של ליונל סקאלוני חגגו, אך חלק מהשחקנים, ופרננדס ביניהם, תועדו כשהם שרים שירים גזעניים בהתייחסות לשחקנים שחורי העור של נבחרת צרפת, במה שעורר סערה גדולה.

פרננדס הודה כי לא יצא לחופשה ישירות אחרי הקופה אמריקה וחזר במיוחד לאנגליה בעקבות המקרה, זאת כדי לדבר עם חבריו לקבוצה שנפגעו ממנו: “תמיד הבנתי את עמדתם של חבריי לקבוצה, הדבר הראשון שעשיתי היה להתקשר אליהם ולהגיד שאני לא נוסע לחופשה כי אני רוצה לדבר איתם באופן אישי ולהתנצל. הם הבינו זאת ואנחנו מסתדרים טוב עכשיו, יש הרמוניה טובה מאוד בחדר ההלבשה”.

אנסו פרננדס. עורר סערה גדולה (רויטרס)

זוכה הקופה אמריקה נשאל גם אם הקשר עם השחקנים הצרפתים בצ’לסי התחזק לאחר הסאגה: “כן, בהחלט. עברתי תקופה קשה לאחר הזכייה בעקבות הריב עם חבריי, אבל הם הצליחו להבין אותי ועכשיו אנחנו מסתדרים”. עוד אמר הקשר: “זה היה רגע של אופוריה, לא רציתי באמת לפגוע באף אחד”.

בנוסף, ציין: “זה היה פשוט שיר שאנחנו שרים כחלק מ’פולקלור הכדורגל’, כפי שאנחנו קוראים לזה. ניסיתי להתנצל בפני הקבוצה כדי להראות להם שאני לא עושה אפליה או שופט אחרים, כשהם הבינו את המסר שלי הכל נגמר”.

פרננדס המשיך להדגיש כי מערכת היחסים שלו עם הצרפתים של צ’לסי חזקה: “יש לי קשר טוב מאוד איתם. אנחנו יושבים לאכול יחד לעתים קרובות ועושים דברים יחד גם מחוץ לחדר ההלבשה”.

אנסו פרננדס (רויטרס)

הקשר התייחס לכך שקיבל את סרט הקפטן: “המועדון תמיד הראה בי אמון ואני אסיר תודה על כך שהפכתי לקפטן בתקופה הקשה הזו. זה מראה הרבה עליי ועל איך מסתכלים עליי במועדון שגילה בי אמון מההתחלה. התמיכה הייתה אבסולוטית ואני אסיר תודה על כך”.