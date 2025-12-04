"היינו גאות לייצג את ישראל, המדליה הפתיעה"

המלחמה בישראל נמשכה שנתיים. עד חודש אוקטובר האחרון, רוב החטופים עדיין היו בשבי חמאס, החיילים נלחמו בחזית, המערכה בשנה האחרונה הגיעה גם לעימות עם איראן והכניסה מדינה שלמה לחרדה ולמקלטים, אך לצד זאת יכולנו בשנה החולפת גם קצת לחייך מדי פעם בזכות אותם ספורטאים גדולים שדאגו לשמח אותנו ברגעי ספורט מדהימים. כעת, לרגל סיום שנת 2025, מערכת ONE בשיתוף הטוטו מצדיעים לווינרים של השנה. גם נבחרת ההתעמלות האמנותית נבחרה בווינרים של השנה.

אחרי ההצלחה המסחררת עם מדליית הכסף האולימפית בפאריס 2024, נבחרת ההתעמלות האמנותית התחדשה במתעמלות צעירות אחרות. אף אחד לא בנה עליהן שיצליחו כבר מהיום הראשון, אבל העומק שיש בענף הזה הפתיע רבים כבר בתחרות המשמעותית הראשונה של השנה עם הישג נפלא.

הנבחרת החדשה שהוקמה, ושוב, ממתעמלות צעירות ואנונימיות לחלוטין, זכתה בשנה האחרונה במדליית הכסף בקרב-רב באליפות אירופה וסיימה במקום החמישי בקרב-רב באליפות העולם. מתעמלות הנבחרת שרשמו את ההישג היו אגם גב, ארינה גבוזדצקי, ורברה סלנקוב, מאיה גמליאל, קריסטינה אילון טרנובסקי וליאן סוכרביץ’. חלקן, אגב, כבר עזבו ובמקומן הגיעו מתעמלות צעירות אחרות, כך שהרכב הנבחרת עוד משתנה מעת לעת, אבל מאחורי ההישג הזה עומדת מאמנת העל של ההתעמלות האמנותית, איילת זוסמן, שהתרגשה מהבחירה בהן לווינריות של השנה.

איילת זוסמן עם דגל ישראל (רדאד ג'בארה)

איילת זוסמן אמרה: “המדליה באליפות אירופה די הפתיעה אותנו כי זו הייתה נבחרת צעירה ולא ציפינו לכזה הישג כל כך מהר. המטרה שלהן הייתה בתחילת השנה רק להיכנס לגמרים בתחרויות הגדולות, אבל אין ספק שהן הצליחו להפתיע עם מדליית הכסף בקרב-רב באליפות אירופה. מאז הנבחרת התחזקה, השתנתה קצת, מתעמלות צעירות ומוכשרות מאוד נכנסו אליה, והשנה הן כבר מתחילות את הקריטריון האולימפי ללוס אנג’לס, כך שאנחנו מכוונות גבוה. כולן רוצות לעשות קריטריון כבר השנה ואני מקווה שעוד יהיו לנו הצלחות בתחרויות הבינלאומיות כדי שנעמוד במטרה הזו”.

זוסמן הוסיפה: “בגלל המלחמה זו הייתה שנה מאתגרת, נפשית ומנטלית. אומנם מבחינה פיזית עבדנו והתאמנו כרגיל, אבל הראש לא תמיד היה באימונים, התמודדנו עם הרבה משברים עם המתעמלות ועם המאמנות הזרות שנותרו בארץ בזמן המלחמה, תמיד דאגנו לגבי מה שקורה איתן ושהכול בסדר. בתחרויות הרגשנו את הגאווה שיש בעצם הייצוג של מדינת ישראל, ולשמחתי המדליה באליפות אירופה גם הוסיפה לנו תחושה של גאווה. אני מודה למתעמלות, לכל הצוות שנמצא סביבי ולאיגוד ההתעמלות שנתנו לנו את השקט והביטחון לעבוד. הלוואי שנדע רק שקט והמון הצלחות גם בשנה הבאה”.