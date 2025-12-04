הקרב על הפסגה: אתא ביאליק מול אחי נצרת

לאחר משחקי שמינית הגמר בגביע האזורים, חוזרים לדבר האמיתי, המחזור ה-10 בליגה א' צפון, שיחל לו הערב (חמישי) עם המשחק המסקרן שיפגיש בין מכבי אתא ביאליק למכבי אחי נצרת, המקום השני מול המקום הראשון (עכו, 19:00). מחר (שישי), יתקיימו חמישה משחקים נוספים ובמוצאי השבת יינעל המחזור עם צמד משחקים אחרונים.

מה צפוי לנו מעבר למשחק העונה הערב? מ.כ צעירי טמרה תפגוש בביתה את מכבי נווה שאנן, שתי הקבוצות שהעפילו בעונה החולפת מהמקום הראשון במחוזות הצפון בליגה ב'. הפועל אום אל פאחם, שממוקמת אחרונה, תארח את הפועל עירוני עראבה. הפועל טירת הכרמל תנסה להוציא נקודות מול מ.ס טירה הדורסנית ועירוני נשר תארח את צעירי אום אל פאחם.

מכבי אתא ביאליק - מכבי אחי נצרת (04/12, אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

המשחק המרכזי יפגיש את הקבוצה מהמקום השני, שתארח, לבין מוליכת הטבלה. הפער בין הקבוצות עומד על שתי נקודות בלבד. אתא ביאליק טרם הפסידה במשחקי הבית שלה וספגה רק שער אחד באותם משחקים, מבין כל השמונה עד כה. שתי הקבוצות כבשו 18 שערים, כשנמנות בין שלוש קבוצות שהבקיעו הכי הרבה שערים העונה.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

ניצחון של אחי נצרת יכול לפתוח פער רציני בצמרת הטבלה, בעוד תוצאת תיקו או ניצחון לאתא ביאליק ימשיך לשמור את המתח גם למחזורים הבאים. באחי נצרת רוצים לחזור למקומם הטבעי אחרי שלוש עונות, כששתיים מהן היו מאתגרות, כולל עונה שנפתחה במינוס 12 נקודות. אבי סבג, לעומת זאת, בנה קבוצה אימתנית באתא ביאליק ולא מתביישים להגיד שם כי עלייה זו מטרה ראויה.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

מ.כ צעירי טמרה - מכבי נווה שאנן (05/12, טמרה, 13:15)

מפגש בין שתי העולות של מחוזות ליגה ב' צפון. כל אחת מהן העפילה לליגה א' מהמקום הראשון, בשונה מכרמיאל שהעפילה דרך משחקי הפלייאוף העליון והפועל טירת הכרמל שעשתה זאת על חשבון מ.ס צעירי כפר כנא. ההפסד היחיד העונה של נווה שאנן היה במשחקי החוץ שלה. טמרה הפסידה פעם אחת בבית, לצד שני הפסדים בחוץ.

נווה שאנן חוגגת ניצחון (תמונה באדיבות מכבי נווה שאנן)

את מרבית הנקודות, השתיים השיגו במשחקי הבית שלהן, מה שייאלץ את נווה שאנן לתת יותר מעצמה במשחק החוץ מול טמרה, שיודעת כי ניצחון שלה יקרב אותה לחמישייה העליונה. בכדי לעשות זאת, המארחת תצטרך לחדור את הגנת הברזל של האורחת, שספגה עד כה שבעה שערים בלבד, אחת משתי קבוצות שספגו הכי מעט שערים העונה.

מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)

הפועל טירת הכרמל - מ.ס טירה (06/12, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 20:30)

קרב קצוות. בטירת הכרמל ימשיכו לנסות לקושש נקודות בכדי לשרוד את עונת העלייה, בעוד בטירה יחפשו רק דבר אחד: להעלות את כמות הכיבושים של הקבוצה, שהבקיעה הכי הרבה שערים העונה (22). גל ברשאן ידוע במשחקו ההתקפי ולא יוותר על כך, גם לא מול המארחת, שטרם השיגה נקודות במשחקי הבית שלה. האורחת, יש לומר, מתקשה יותר בחוץ.

שחקני מ.ס טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מפגשי המחזור

הפועל עירוני כרמיאל - מכבי נוג'ידאת (05/12, כרמיאל, 12:00)

עירוני נשר - צעירי אום אל פאחם (05/12, אצטדיון נשר, 12:40)

הפועל בני מוסמוס - הפועל מגדל העמק (05/12, אצטדיון אום אל פאחם, 13:00)

הפועל אום אל פאחם - הפועל עירוני עראבה (05/12, אצטדיון אום אל פאחם, 16:30)

הפועל בית שאן - הפועל ע. באקה אל גרביה (06/12, בית שאן, 20:00)