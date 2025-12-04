יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:49
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

הקרב על הפסגה: אתא ביאליק מול אחי נצרת

לקראת המחזור ה-10 בליגה א' צפון: דרבי צפוני נהדר מחכה לנו הערב בעכו, בו תיקבע הקבוצה שתעלה למקום ה-1. וגם: קרב העולות בין טמרה לנווה שאנן

|
ליגה א' (יונתן גינזבורג)
ליגה א' (יונתן גינזבורג)

לאחר משחקי שמינית הגמר בגביע האזורים, חוזרים לדבר האמיתי, המחזור ה-10 בליגה א' צפון, שיחל לו הערב (חמישי) עם המשחק המסקרן שיפגיש בין מכבי אתא ביאליק למכבי אחי נצרת, המקום השני מול המקום הראשון (עכו, 19:00). מחר (שישי), יתקיימו חמישה משחקים נוספים ובמוצאי השבת יינעל המחזור עם צמד משחקים אחרונים.

מה צפוי לנו מעבר למשחק העונה הערב? מ.כ צעירי טמרה תפגוש בביתה את מכבי נווה שאנן, שתי הקבוצות שהעפילו בעונה החולפת מהמקום הראשון במחוזות הצפון בליגה ב'. הפועל אום אל פאחם, שממוקמת אחרונה, תארח את הפועל עירוני עראבה. הפועל טירת הכרמל תנסה להוציא נקודות מול מ.ס טירה הדורסנית ועירוני נשר תארח את צעירי אום אל פאחם.

מכבי אתא ביאליק - מכבי אחי נצרת (04/12, אצטדיון טוטו עכו, 19:00)

המשחק המרכזי יפגיש את הקבוצה מהמקום השני, שתארח, לבין מוליכת הטבלה. הפער בין הקבוצות עומד על שתי נקודות בלבד. אתא ביאליק טרם הפסידה במשחקי הבית שלה וספגה רק שער אחד באותם משחקים, מבין כל השמונה עד כה. שתי הקבוצות כבשו 18 שערים, כשנמנות בין שלוש קבוצות שהבקיעו הכי הרבה שערים העונה.

שחקני מכבי קריית אתא ביאליק (חגשחקני מכבי קריית אתא ביאליק (חג'אג' רחאל)

ניצחון של אחי נצרת יכול לפתוח פער רציני בצמרת הטבלה, בעוד תוצאת תיקו או ניצחון לאתא ביאליק ימשיך לשמור את המתח גם למחזורים הבאים. באחי נצרת רוצים לחזור למקומם הטבעי אחרי שלוש עונות, כששתיים מהן היו מאתגרות, כולל עונה שנפתחה במינוס 12 נקודות. אבי סבג, לעומת זאת, בנה קבוצה אימתנית באתא ביאליק ולא מתביישים להגיד שם כי עלייה זו מטרה ראויה.

שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חגשחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

מ.כ צעירי טמרה - מכבי נווה שאנן (05/12, טמרה, 13:15)

מפגש בין שתי העולות של מחוזות ליגה ב' צפון. כל אחת מהן העפילה לליגה א' מהמקום הראשון, בשונה מכרמיאל שהעפילה דרך משחקי הפלייאוף העליון והפועל טירת הכרמל שעשתה זאת על חשבון מ.ס צעירי כפר כנא. ההפסד היחיד העונה של נווה שאנן היה במשחקי החוץ שלה. טמרה הפסידה פעם אחת בבית, לצד שני הפסדים בחוץ.

נווה שאנן חוגגת ניצחון (תמונה באדיבות מכבי נווה שאנן)נווה שאנן חוגגת ניצחון (תמונה באדיבות מכבי נווה שאנן)

את מרבית הנקודות, השתיים השיגו במשחקי הבית שלהן, מה שייאלץ את נווה שאנן לתת יותר מעצמה במשחק החוץ מול טמרה, שיודעת כי ניצחון שלה יקרב אותה לחמישייה העליונה. בכדי לעשות זאת, המארחת תצטרך לחדור את הגנת הברזל של האורחת, שספגה עד כה שבעה שערים בלבד, אחת משתי קבוצות שספגו הכי מעט שערים העונה.

מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)מ.כ צעירי טמרה (באדיבות המועדון)

הפועל טירת הכרמל - מ.ס טירה (06/12, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 20:30)

קרב קצוות. בטירת הכרמל ימשיכו לנסות לקושש נקודות בכדי לשרוד את עונת העלייה, בעוד בטירה יחפשו רק דבר אחד: להעלות את כמות הכיבושים של הקבוצה, שהבקיעה הכי הרבה שערים העונה (22). גל ברשאן ידוע במשחקו ההתקפי ולא יוותר על כך, גם לא מול המארחת, שטרם השיגה נקודות במשחקי הבית שלה. האורחת, יש לומר, מתקשה יותר בחוץ.

שחקני מ.ס טירה חוגגים (חגשחקני מ.ס טירה חוגגים (חג'אג' רחאל)

יתר מפגשי המחזור

הפועל עירוני כרמיאל - מכבי נוג'ידאת (05/12, כרמיאל, 12:00)

עירוני נשר - צעירי אום אל פאחם (05/12, אצטדיון נשר, 12:40)

הפועל בני מוסמוס - הפועל מגדל העמק (05/12, אצטדיון אום אל פאחם, 13:00)

הפועל אום אל פאחם - הפועל עירוני עראבה (05/12, אצטדיון אום אל פאחם, 16:30)

הפועל בית שאן - הפועל ע. באקה אל גרביה (06/12, בית שאן, 20:00)

