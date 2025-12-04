מתחילת עונת 2025/26: 62 קבוצות לא פועלות

תופעה רחבה ולא נעימה: הפסקת פעילות לאלתר עד תום עונת 2025/26. מתחילת העונה, ב-ONE עוקבים באופן הדוק אחר התופעה הלא נעימה במועדונים אלה ואחרים ועד אתמול (רביעי) כבר 62 קבוצות הפסיקו את פעילותן, בין אם בביטול רישום יזום או בין אם מכורח המציאות שנכפתה עליהם בשטח (כמות שחקנים, מגרשים וכו’).

אתמול, בין כלל הדיונים שהתקיימו בבית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל, חמש קבוצות נוספות נכנסו לתמונה וכאמור העלו את מספר הקבוצות שנעלמו ממפת הכדורגל הישראלי ללמעלה מ-60 קבוצות ואנחנו רק בתחילתו של חודש דצמבר, כלומר ממוצע של 20 קבוצות לחודש מפסיקות את פעילותן.

ואלו שהפסיקו פעילותן החל מאתמול, בהחלטת בית הדין המשמעתי: הפועל נחלת יהודה ראשון לציון (טרום ילדים ב'), בני יצ'אלאל רחובות (ילדים ג'), הפועל צעירי נצרת (טרום ילדים ג'), הפועל צעירי נצרת (ילדים ג') והפועל דיר חנא (נוער). כל הקבוצות יצאו אשמות תחת הסעיף "עבירה על חוקת/תקנוני/הוראה של ההתאחדות", ונקנסו בסכום כולל של 2,000 שקלים כ"א.