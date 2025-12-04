"לא תמיד נוכל לשחק כמו מול ברצלונה וארסנל"

לאחר שניצחה 0:3 את ברצלונה וסיימו ב-1:1 במשחק העונה מול ארסנל למרות שהיו ב-10 שחקנים, בצ’לסי נאלצו לרדת לקרקע. הקבוצה הפסידה אמש (רביעי) 3:1 ללידס והבינה שלפניה עוד הרבה עבודה.

מאמן הקבוצה אנצו מארסקה לא הסתיר את אכזבתו וההכרה במציאות: “לא תמיד לשחק כמו מול ברצלונה וארסנל. ציפינו ליותר, אבל יש לנו שחקנים שלו יכולים לשחק 2 או 3 פעמים בשבוע. ריס ג’יימס, ווסלי פופאנה, אנחנו לא יכולים להשתמש בהם בכל משחק”.

“אני מקווה שפשוט היה לנו לילה רע”, המשיך המאמן. “נתקשה לקחת משהו מהמשחק הזה… הם היו עדיפים בהרבה במאבקים, מויסס (קאייסדו) היה חסר לנו מאוד והוא ייחסר גם במשחקים הבאים”.

מויזס קאייסדו יורד מהדשא, היה חסר מאוד (IMAGO)

מי שחזר אתמול לאחר תקופה לא קצרה של היעדרות בגלל פציעה היה קול פאלמר, כוכב הקבוצה לו רבים חיכו. הוא עלה כמחליף, ומארסקה הגדיר את חזרתו כ”חדשות החיוביות היחידות שהיו במשחק”.

אגדת הקבוצה ג’ון טרי דיבר גם הוא לאחר המשחק וביקר בחריפות את ההופעה: “איזו הופעה איומה זו הייתה. לידס משחקים אגרסיבי והאווירה באצטדיון עוינת, אם אתה לא הולך לשחק באותה הצורה ולהוציא להם את העוקץ, אין לך סיכוי”.

ההפסד הוריד את צ’לסי למקום הרביעי בליגה, כשהיא תצטרך להתאושש מהר מאוד. תוך פחות משבוע הבלוז ישחקו עוד פעמיים מחוץ ללונדון: מול בורנמות’ בפרמייר ליג בשבת ואטאלנטה בליגת האלופות בשלישי.