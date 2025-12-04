יום חמישי, 04.12.2025 שעה 11:55
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

במשחק קצוות: קריית גת תצא לוייסגל ברחובות

לקראת המחזור ה-10 בליגה א' דרום: מרמורק ורז משולם ינסו להפתיע את המוליכה. שמעון אלקבץ הדימונאי ובית"ר יבנה יפגשו את מ.ס דימונה. וגם: כפר סבא

|
שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

לאחר משחקי שמינית הגמר בגביע האזורים, חוזרים לדבר האמיתי, המחזור ה-10 בליגה א' דרום, שיחל לו מחר (שישי) עם שישה משחקים, יגלוש למוצאי השבת (מ.כ צעירי טירה – מ.כ כפר סבא, מ.כ ירמיהו חולון – הפועל ניר רמת השרון), שם יינעל המחזור. בין היתר, מכבי קריית גת תצא לוייסגל רחובות, שם תפגוש את הפועל מרמורק מהמקום ה-15.

מעבר לכך, מכבי יבנה תצא לעיר הבירה, שם תתמודד מול מ.כ ירושלים ודיוויד ברמן. בית"ר יבנה, היריבה העירונית, תארח באצטדיון טוטו יבנה את מ.ס דימונה. הפועל הרצליה תנסה להתאושש לאחר ההפסד 4:0 למ.כ ירמיהו חולון, הפעם במפגש מול מכבי עירוני אשדוד (האקסית של אורי קרגולה). מכבי קריית מלאכי תפגוש את ראובן טרקו, מאמנה לשעבר, יחד עם בית"ר נורדיה ירושלים.

הפועל מרמורק – מכבי קריית גת (מכבי וייסגל רחובות, 11:45)

כשהם מתחת לקו האדום, האדומים מרחובות ינסו להפתיע את עצמם ואת מכבי קריית גת, מוליכת הטבלה. רז משולם החליף את יוסי חכים על הקווים, כשמאחוריו כבר שלושה משחקים, בכולם הפסיד. המאמן ידע לאן נכנס, כשלבינתיים מרמורק לא מספקת את הסחורה. קריית גת לא הפסידה העונה ולו במשחק אחד, בכל המסגרות.

מרמורק אולי כובשת יותר בבית, אבל זה לא אומר שמוציאה יותר נקודות, הרי שהשיגה רק שלוש כאלה בבית לצד שלוש נקודות אחרות במשחקי החוץ שלה. אם לא די בזאת, הרי שתצטרך למצוא פתרון לנתון הבא: מכבי קריית גת טרם ספגה העונה ולו שער אחד במשחקי החוץ שלה, כשהיא עם מאזן מושלם של ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות.

הפועל מרמורק בוייסגל רחובות (יונתן גינזבורג)הפועל מרמורק בוייסגל רחובות (יונתן גינזבורג)

בית"ר יבנה – מ.ס. דימונה (אצטדיון טוטו יבנה, 12:30)

שמעון אלקבץ, הדימונאי, יפגוש עם קבוצתו, בית"ר יבנה, את מ.ס דימונה ושרון אביטן. יבנה עושה עונה די טובה עד כה, כשאף אחד לא ציפה ממנה, בוודאי מקבוצה שאת מרבית הכסף מביאה מבית, הרי שתמיכות מהעירייה נמוכות מאלו המקבלת מכבי יבנה, היריבה העירונית. בדימונה לעומת זאת, לא חסר כסף, אבל תחילת העונה הייתה במעט מקרטעת.

ניצחון של דימונה יעניק לה נקודה 18 במספר העונה, מה שיכול לקרב אותה עוד יותר לשלוש הגדולות בליגה. אם יבנה תנצח, הרי שתחלוף על פני דימונה בטבלה ויהיו לה 16 נקודות. אלקבץ ישמח לקחת את מלוא הנקודות מול הקבוצה שמושקעת, בכל עונה, בסכומי עתק. הדרומיים יחפשו להמשיך לעבוד קשה ובצניעות ולהמשיך לטפס גבוה בטבלה, בעוד שנדמה כי לא נספרים בכלל.

שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)שמעון אלקבץ (יונתן גינזבורג)

הפועל הרצליה – מכבי עירוני אשדוד (אצטדיון טוטו, 12:30)

זו שהפסידה 4:0 במחזור האחרון מול זו שניצחה 0:5, ולמרות זאת, הפער בטבלה בין השתיים עומד על נקודה אחת בלבד. הרצליה תפסה יום רע ותצטרך להשתפר מול עירוני אשדוד, שענייניה הכספיים רחוקים מלהסתיים. אורי קרגולה, מאמן הרצליה הנוכחי, אימן בעבר את עירוני אשדוד, כך שמכיר את ה-DNA שלה. רק ארבע נקודות השיגה עירוני אשדוד בחוץ.

שחקני הפועל הרצליה (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל הרצליה (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי עירוני אשדוד (יונתן גינזבורג)

יתר מפגשי המחזור

מ.כ ירושלים – מכבי יבנה (הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

מכבי קריית מלאכי – בית"ר נורדיה ירושלים ('נינו' קריית מלאכי, 12:35)

הפועל אזור – שמשון פזטל תל אביב (אזור, 12:45)

מ.כ צעירי טירה – מ.כ כפר סבא (06/12, טירה, 20:00)

מ.כ ירמיהו חולון – הפועל ניר רמת השרון (06/12, טוטו חולון, 20:20)

