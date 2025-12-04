מיקל מרינגול: הספרדי הוא הסקורר של ארסנל

באיזו נקודה מיקל מרינו ייחשב כבר לחלוץ שמשחק לפעמים בקישור ולא לקשר שממלא את המקום בחוד? ההופעה המכריעה של הספרדי בניצחון 0:2 של ארסנל על ברנטפורד אתמול (רביעי), גררה מחמאות וגם שאלות רבות בממלכה לגבי האפשרות שהוא “מספר ה-9” הטוב ביותר של התותחנים.

השחקן בן ה-29 כבש או בישל בחמישה מתוך ששת המשחקים שבהם פתח בחוד עבור ארסנל מאז הפציעה של ויקטור גיוקרש, שהחזירה אותו לעמדה הזו. נגד ברנטפורד, הוא עשה את שניהם: נגח פנימה את השער הראשון, ואז הכין את השער השני לבוקאיו סאקה.

מיקל ארטטה לא הסתיר את ההתלהבות ממרינו: “הוא היה עצום שוב. האופן שבו הוא כבש את השער היה חכם במיוחד, התזמון שלו, הדרך בה הוא תופס את העמדה וגם הביצוע”.

בוקאיו סאקה ומיקל מרינו חוגגים (IMAGO)

בואו נדבר קצת מספרים: מאז תחילת השנה הספרדי כבש סך יוצא דופן של 21 שערים במועדון ובנבחרת, כשהוא הפך לחוד החנית של שתי הקבוצות. מרינו כבש 14 שערים בנגיחה מאז תחילת העונה שעברה, יותר מכל שחקן פרמיירליג אחר בכל המסגרות. כל זה מגיע מקשר מרכזי שהתפקיד הזה עדיין טרי לו.