יום חמישי, 04.12.2025 שעה 11:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
337-2714ארסנל1
2816-3214מנצ'סטר סיטי2
2714-2014אסטון וילה3
2415-2514צ'לסי4
2311-1814קריסטל פאלאס5
2314-1814סנדרלנד6
2220-2414ברייטון7
2221-2114ליברפול8
2120-2113מנצ'סטר יונייטד9
2117-1514אברטון10
1918-2314טוטנהאם11
1918-1914ניוקאסל12
1922-2114ברנטפורד13
1924-2114בורנמות'14
1722-1914פולהאם15
1522-1414נוטינגהאם פורסט16
1426-1614לידס17
1127-1513ווסטהאם18
1028-1514ברנלי19
229-714וולבס20

מיקל מרינגול: הספרדי הוא הסקורר של ארסנל

באנגליה מתמוגגים מה"חלוץ" של התותחנים, אחרי שכבש ובישל בניצחון 0:2 שלהם על ברנטפורד. ארטטה החמיא: "הוא פשוט עצום". וגם: המספרים המרשימים

|
מיקל מרינו מאושר (IMAGO)
מיקל מרינו מאושר (IMAGO)

באיזו נקודה מיקל מרינו ייחשב כבר לחלוץ שמשחק לפעמים בקישור ולא לקשר שממלא את המקום בחוד? ההופעה המכריעה של הספרדי בניצחון 0:2 של ארסנל על ברנטפורד אתמול (רביעי), גררה מחמאות וגם שאלות רבות בממלכה לגבי האפשרות שהוא “מספר ה-9” הטוב ביותר של התותחנים.

השחקן בן ה-29 כבש או בישל בחמישה מתוך ששת המשחקים שבהם פתח בחוד עבור ארסנל מאז הפציעה של ויקטור גיוקרש, שהחזירה אותו לעמדה הזו. נגד ברנטפורד, הוא עשה את שניהם: נגח פנימה את השער הראשון, ואז הכין את השער השני לבוקאיו סאקה.

מיקל ארטטה לא הסתיר את ההתלהבות ממרינו: “הוא היה עצום שוב. האופן שבו הוא כבש את השער היה חכם במיוחד, התזמון שלו, הדרך בה הוא תופס את העמדה וגם הביצוע”. 

בוקאיו סאקה ומיקל מרינו חוגגים (IMAGO)בוקאיו סאקה ומיקל מרינו חוגגים (IMAGO)

בואו נדבר קצת מספרים: מאז תחילת השנה הספרדי כבש סך יוצא דופן של 21 שערים במועדון ובנבחרת, כשהוא הפך לחוד החנית של שתי הקבוצות. מרינו כבש 14 שערים בנגיחה מאז תחילת העונה שעברה, יותר מכל שחקן פרמיירליג אחר בכל המסגרות. כל זה מגיע מקשר מרכזי שהתפקיד הזה עדיין טרי לו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */