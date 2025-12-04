הפועל פייבוריטית ברורה ב-Winner מול וילרבאן

פגרת הנבחרות הסתיימה והיורוליג חוזר הערב לפעולה (חמישי), כשבין כל הקבוצות כמובן יעלו נציגותינו הפועל ומכבי תל אביב. האדומים יפגשו את וילרבאן למשחק קצוות של ממש, כשבמקביל הצהובים ייצאו למשחק חוץ קשה נגד ז’לגיריס קובנה.

הפועל ת”א – וילרבאן

החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי מעל שבוע של מנוחה מאז ההפסד הדחוק נגד ריאל מדריד, כשהיא הפייבוריטית הברורה נגד נועלת הטבלה עם יחס של פי 1.80 לניצחון ב-15 נקודות ומעלה, כשהיחס לניצחון של הקבוצה הישראלית ב-14 נקודות ומטה או הפסד שלה זהה – גם פי 1.80.

ז’לגיריס קובנה – מכבי ת”א

גם המשחק האחרון של החניכים של עודד קטש היה לפני מעל לשבוע, כשגם הם לא ניצחו, רק שבמקרה שלהם מדובר היה בהפסד בהפרש דו ספרתי למילאנו. גם היום הם מגיעים לא פייבוריטים, כשהיחס להפסד שלהם בשבע נקודות ומטה או ניצחון שווה ליחס לניצחון של הליטאים ב-8 הפרש ומעלה – פי 1.80.