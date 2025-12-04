יום חמישי, 04.12.2025 שעה 11:55
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
69%1058-112913הכוכב האדום1
69%1110-116313פנאתינייקוס2
69%1093-117913הפועל ת"א3
62%1063-112313אולימפיאקוס4
62%1060-114613מונאקו5
62%1099-110913ברצלונה6
62%1021-103513פנרבחצ'ה7
62%1115-115713ולנסיה8
62%1043-113213ז'לגיריס9
54%1085-109913אולימפיה מילאנו10
54%1080-109813ריאל מדריד11
46%1083-106013וירטוס בולוניה12
46%1145-112113דובאי13
38%1119-104613אנדולו אפס14
38%1080-99913באיירן מינכן15
38%1165-116113פאריס16
31%1170-111213באסקוניה17
31%1136-106113פרטיזן בלגרד18
23%1115-98513ליון וילרבאן19
23%1232-115713מכבי ת"א20

הפועל פייבוריטית ברורה ב-Winner מול וילרבאן

האדומים פייבוריטים ברורים ומקבלים יחס של פי 1.80 לניצחון ב-15 הפרש ומעלה במשחק הקצוות נגד וילרבאן. וגם: היחס של מכבי ת"א במשחק נגד ז'לגיריס

|
וסיליה מיציץ' (הפועל תל אביב)
וסיליה מיציץ' (הפועל תל אביב)

פגרת הנבחרות הסתיימה והיורוליג חוזר הערב לפעולה (חמישי), כשבין כל הקבוצות כמובן יעלו נציגותינו הפועל ומכבי תל אביב. האדומים יפגשו את וילרבאן למשחק קצוות של ממש, כשבמקביל הצהובים ייצאו למשחק חוץ קשה נגד ז’לגיריס קובנה.

לשליחת טופס 'Winner' לחצו כאן

הפועל ת”א – וילרבאן

החבורה של דימיטריס איטודיס מגיעה אחרי מעל שבוע של מנוחה מאז ההפסד הדחוק נגד ריאל מדריד, כשהיא הפייבוריטית הברורה נגד נועלת הטבלה עם יחס של פי 1.80 לניצחון ב-15 נקודות ומעלה, כשהיחס לניצחון של הקבוצה הישראלית ב-14 נקודות ומטה או הפסד שלה זהה – גם פי 1.80.

ז’לגיריס קובנה – מכבי ת”א

גם המשחק האחרון של החניכים של עודד קטש היה לפני מעל לשבוע, כשגם הם לא ניצחו, רק שבמקרה שלהם מדובר היה בהפסד בהפרש דו ספרתי למילאנו. גם היום הם מגיעים לא פייבוריטים, כשהיחס להפסד שלהם בשבע נקודות ומטה או ניצחון שווה ליחס לניצחון של הליטאים ב-8 הפרש ומעלה – פי 1.80. 

