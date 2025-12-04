5 משחקים נותרו: אמבפה קרוב לשיא של רונאלדו

קיליאן אמבפה סיפק עוד מופע יוצא דופן לרשימה אמש (רביעי) בניצחון 0:3 של ריאל מדריד מול אתלטיק בילבאו, שם סיים עם צמד נהדר והוסיף בישול לאדוארדו קמאבינגה.

בזכות שני השערים האחרונים, הצרפתי עלה למאזן של 55 שערים ב-55 משחקים בשנת 2025. המאזן המרשים הזה שם אותו כרגע במקום השני בתולדות ריאל מדריד בשנה קלנדרית, כשרק כריסטיאנו רונאלדו לפניו עם 59 שערים בשנת 2023.

אך השנה עוד לא הסתיימה עבור קיליאן אמבפה, שיוכל לשבור את שיאו של הפורטוגלי ולהיכנס לספרי ההיסטוריה בריאל מדריד, כשלפניו נותרו עוד חמישה משחקים.

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב-0:3 על בילבאו

לשמחתו, שלושה מהמשחקים הידועים יתקיימו מול הקהל הביתי: הבלאנקוס יחלו בבית מול סלטה ויגו, לאחר מכן ייפגשו את מנצ’סטר סיטי החזקה במדריד, בהמשך יתארחו אצל אלאבס ואת השנה יסגרו במשחק בית מול סביליה. בנוסף, משחק גביע המלך שעוד לא הוגרל יתקיים לפני סוף 2025. כדי לשבור את השיא, אמבפה יידרש לכבוש בממוצע שער למשחק.

זוהי השנה הפורה ביותר בקריירה של קיליאן אמבפה, שהגיע ל-62 שערים בקבוצה ובנבחרת. בכך עבר את שנת השיא הקודמת שלו, 2022, שבה מצא את הרשת 56 פעמים.