ההזדמנות של דניאל פרץ בגביע לא מובנת מאליה

לשם התחלה, חשוב להבין שבגרמניה ממש לא מזלזלים בגביע. באיטליה ובספרד נוהגים המאמנים לשלוח הרכבים של מחליפים למשחקי הגביע, אך עבור נציגות בונדסליגה זה רעיון לא מתקבל על הדעת. די להסתכל על ההרכב של באיירן מינכן אתמול (רביעי) כדי להבין זאת. לוח המשחקים של האלופה כולל הופעות בליגת האלופות בשבוע שעבר ובשבוע הבא, אבל וינסנט קומפאני לא נתן מנוחה לאף לכוכב במפגש מול אוניון ברלין. הארי קיין, יוזואה קימיש, לואיס דיאס, מייקל אוליסה, מנואל נוייר: כולם היו על המגרש, ונאלצו לעבוד קשה מאוד בדרך לניצחון 2:3.

אז זה לא דבר של מה בכך שדניאל פרץ קיבל אתמול הזדמנות אצל מאמן המברוג מרלין פולצין. השוער הישראלי היה בין הקורות בסיבוב הקודם בגביע, אז שמר על רשת נקיה ב-0:1 באיצטדיונה של היידנהיים, והועדף שוב על פני דניאל נוייר הרננדס כאשר הולשטיין קיל באה לביקור בשמינית הגמר. זה גם היה סוג של דרבי. לא בדיוק, כי היריבה האיזורית הקלאסית של המבורג היא ורדר ברמן, והיריבה העירונית היא סנקט פאולי, אבל בערך. הרי קיל היא המועדון הצפוני ביותר בגרמניה, ופחות מ-100 קילומטרים מפרידים בינה לבין המבורג שאמורה להיות מלכת הצפון. עבור האוהדים, שצמאים להצלחה בגביע, הייתה למשחק אתמול חשיבות עצומה מכל הבחינות, והשוער הישראלי זכה לעמוד באור הזרקורים.

היה לפרץ משחק טוב, והוא שמר שוב על רשת נקיה בתום 90 הדקות, אלא שהפעם הקרב נגרר להארכה שבה עלתה המבורג ליתרון. בדקה ה-118, בצ’אנס האחרון של האורחת, השווה פיל הארס בבעיטה חופשית מדודה מעל החומה לחיבורים. קשה לבוא בטענות לשוער במקרים כאלה, אך מצד שני הביצוע המלוטש היה איטי, ולו היה מתכונן לכך מראש, היה פרץ מוכן לפחות לזנק לכיוון הכדור ולנסות להגיע אליו. הוא היה מרוכז בעיקר בפינה שלו, ורגליו נותרו על הקרקע. אפשר לומר במקרים כאלה שזו לא אשמתו, אך הוא לא הציל את הקבוצה.

דניאל פרץ, לא אשמתו, אבל לא הצליח להציל את הקבוצה (IMAGO)

מאידך, קיבל פרץ אפשרות להיות גיבור גדול עוד יותר בעקבות השוויון, כי בפנדלים השוער יכול רק לזהור. אז הייתה לו הדיפה פנטסטית אחת מול הבעיטה של מרקו איזביץ’. לעומת זאת, מול כל יתר 4 הבועטים של קיל, הימר פרץ על פינה בלי לחכות, וטעה בכל ההימורים. הכדורים הלכו לפינות הנגדיות ונכנסו לרשת. מכיוון ששני חבריו החטיאו, נותר פרץ בצד המנוצח. המבורג הודחה. גם הפעם אי אפשר לבוא אליו בטענות, כי גם עצירת פנדל אחת זה מכובד. מצד שני, הוא שוב לא הציל את הקבוצה, ואם לשפוט לפי הדיווחים בגרמניה זו עשויה להיות הופעתו האחרונה בהמבורג לקראת מעבר חדש בינואר.

כי בבונדסליגה אין לפרץ דקת משחק, בעוד ממעדו של הוייר פרננדס בין הקורות איתן לחלוטין. זו ממש לא הייתה מטרת ההשאלה אחרי שנתיים על ספסל באיירן מינכן, ובראיון ל’ספורט בילד’ הודה פרץ שוב עד כמה תוכניותיו היו שונות. “ציפיתי להיות מספר אחד, וזה לא היה המצב עד עכשיו. ברור שאני לא מרוצה מכך, וזה ממש לא סוד. אף כדורגלן לא מרוצה כשהוא לא משחק. השאיפה היא להיות בהרכב על בסיס שבועי”.

וכאן נשאלת השאלה מדוע נבחרה המבורג ליעד ההשאלה, ומי הטעה את פרץ. השוער עצמו לא אשם, כי הוא לא עקב אחרי כל הקבוצות הפוטנציאליות לעומק במהלך העונה שעברה ולא יכול היה לדעת מראש מה המצב התחרותי בכל אחת מהן. זה התפקיד של סוכניו, ובמידה לא מבוטלת גם של הגורמים הרלוונטיים בהנהלת באיירן. הם היו חייבים להעריך את המצב בצורה מושכלת, ואף לעדכן את פרץ בכנות וביושר. תרמית לא הייתה כאן, ולבאיירן בוודאי יש אינטרס כי הישראלי יקבל דקות משחק רבות, אך טעות גסה בשיקול דעת בהחלט כן.

דניאל פרץ, סובל מהטעות של באיירן מינכן בשיקול הדעת (IMAGO)

האופציה המקורית של השאלה לאיינדהובן הייתה אופטימלית וקרובה לשלמות, כפי שכתבנו בזמן אמת. הסיבה לכך פשוטה: משבצת השוער הייתה פנויה בצל עזיבתו של ואלטר בניטס. אלופת הולנד החתימה אמנם את ניק אוליי מספרטה רוטרדאם, אך הוא יועד מלכתחילה לספסל. השוער המושאל היה אמור להיות הראשון אצל המאמן פטר בוס, הן בליגה המקומית והן בליגת האלופות. וזה בדיוק מה שקורה כיום. אחרי שעסקת פרץ נפלה, הלכה איינדהובן על השאלת מאטיי קובארז’ מלברקוזן, והצ’כי עומד בין הקורות בכל המפעלים. הוא אף עושה חיים משוגעים, והיה שותף זה עתה לניצחון 1:4 מול ליברפול באנפילד.

בהמבורג המצב היה שונה ב-180 מעלות, וגם על כך כתבנו בזמן אמת. הוייר פרננדס הוא שוער דומיננטי ואהוב מאוד שמשחק בקבוצה מאז 2019. הוא היה אחד הגיבורים הבולטים של העליה, וגם אם היה חשש כי אינו בהכרח מתאים ברמתו לבונדסליגה, היה זה מהלך לא פופולרי באופן קיצוני להדיח אותו אחרי שבילה 6 שנים ארוכות בליגה השנייה וגילה נאמנות אינסופית לסמל.

אין לדעת אם באמת ניתנו לפרץ הבטחות כלשהן לגבי הפיכתו לשוער ראשון, ומי דיבר על כך אם בכלל, אבל למועדון הצפוני לא היה אינטרס מובהק להעדיף שוער מושאל על פני יקיר הקהל, אלא אם הוא טוב יותר מקצועית באופן משמעותי. התברר באימוני טרום העונה כי פרץ לא גילה עליונות מוחלטת, ועל כן בחר פולצין בהוייר פרננדס במחזור הראשון. מאז, לא הייתה לו סיבה לשנות את דעתו, כי השוער הראשון מגלה יכולת ראויה. זה היה צפוי לחלוטין, ואנשי באיירן יכולים לבוא בטענות רק לעצמם. גם פרץ יכול לבוא בטענות אליהם, כי מדובר בסוג של רשלנות.

הוייר פרננדס ודניאל פרץ (IMAGO)

כעת, לפי התקשורת הגרמנית, מעוניינת באיירן לתקן את המעוות, להפסיק את ההשאלה להמבורג בינואר ולבחור עבור פרץ יעד חדש. האופציות כוללות לכאורה קבוצות באיטליה, בצרפת ובליגת המשנה באנגליה. זהות המועדונים לא פורסמה, אבל ניתן להעריך את השמות בזהירות.

הקבוצה האיטלקית שזקוקה לשוער בטווח הקצר היא פארמה. השוער היפני המצטיין שלה זיאון סוזוקי שבר את ידו לפני חודש, וייעדר לפחות עד סוף פברואר ואולי אף מעבר לכך. פארמה החתימה באופן בהול את ויסנטה גואייטה הספרדי בן ה-38 שהיה שחקן חופשי, אבל בינתיים נותנים את האשראי לאדוארדו קורבי בשני המשחקים האחרונים. יכולתו לא מזהירה, ובמועדון ישמחו מאוד לפתור את המצוקה באמצעות שוער מושאל טוב עד להחלמתו המלאה של סוזוקי. פרץ יכול להיות אופציה מעניינת מאוד.

זיאון סוזוקי, פרץ יחפה על היעדרותו? (IMAGO)

בליגת המשנה באנגליה, צפויה איפסוויץ’ לחפש שוער זמני. הקבוצה, שירדה מהפרמייר ליג במאי האחרון, חולמת לשוב לטופ באופן מיידי, אך זו לא משימה טריוויאלית, ופציעתו של השוער אלכס פאלמר יצרה בעיה משמעותית. כריסטיאן וולטון בן ה-30, שמיעט מאוד לשחק בשנתיים האחרונות, מחליף אותו בינתיים, אולם דרוש חיזוק בעמדה, ופרץ מסוגל לספק אותו בינואר. לכל הפחות, תהיה שם אפשרות ריאלית להילחם באופן הוגן על המקום בהרכב.

בצרפת קשה יותר להמר על זהות הקבוצה המתעניינת בפרץ, אך זו עשויה להיות ניס. המועדון הדרומי החתים בקיץ מריימס את יהבאן דיוף המוכשר תמורת 6.5 מיליון יורו, והיא גאה מאוד בהצלחת המהלך. הבעיה היא כי דיוף חווה ירידה משמעותית בכושרו העונה בהשוואה לקדנציה בקבוצתו הקודמת, וייתכן כי לא יזיק לו מתחרה שיגיע בהשאלה. זו אופציה מסוכנת למדי עבור פרץ, אבל בטווח הקצר היא יכולה להיות עדיפה על פני המשך הישיבה על הספסל בהמבורג. הוייר פרננדס לא הולך לשום מקום, ובעקבות ההדחה מהגביע גם האופציה הזו נחסמה בפני השוער הישראלי.