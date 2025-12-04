ברק בכר: ניסינו בעבר שני חלוצים וזה לא עבד

אחת השאלות המרכזיות שעליהן ברק בכר יצטרך לתת את הדעת לקראת המשחק בשבת ב-19:30 מול עירוני קריית שמונה היא האם להחזיר להרכב או לא את החלוץ ומלך שערי הקבוצה, טריבנטה סטיוארט, שריצה עונש הרחקה מול הפועל ת”א. כרגע מסתמן שהמאמן ימשיך לתת קרדיט לגיא מלמד וסטיוארט ישולב במהלך המשחק.

כשנשאל האם ייתכן שינוי מערך שבו שני החלוצים ישולבו יחד בהתקפה אמר בכר: “יש לנו חלוצים טובים. ניסינו כבר שני חלוצים וזה לא עבד, אבל זה לא אומר שזה לא יכול לעבוד קדימה. זה תלוי בסיטואציה ותלוי מול מי אתה משחק. מלמד הרוויח המון נקודות במשחק האחרון מול הפועל ת”א במהלכו גם כבש שער”.

על היריבה ק”ש הוסיף: “יש בליגה הרבה קבוצות מוכשרות וטובות במיוחד השנה כאשר עידן הזרים מאפשר להביא שמונה שחקנים. לק”ש יש חלק קדמי מאוד איכותי. אין משחקים קלים. אנחנו צריכים ליהנות מהניצחון האחרון, אבל בסוף צריך לייצר המשכיות. אני בטוח שיהיה לנו יתרון גדול ביציעים וזה משמעותי מאוד, אבל ברור לנו שמולנו תופיע ק”ש שהיא קבוצה חזקה והיחידה שניצחה את ב”ש וזה אומר הרבה.

“נבוא ונכבד במטרה להוציא את המקסימום. כמובן שאנחנו מגיעים למשחק שלישי בתוך שבוע וראיתי אחרי הפועל שחקנים סחוטים שנתנו מאמץ במיוחד אחרי הלחץ שהיינו בו. מצד שני, יש ארבעה ימים מאז המשחק שאנחנו יכולים להתכונן, להבדיל למשל מהמשחק מול הפועל פ”ת שלאחריו היו לנו רק שלושה ימים להתכונן. זה מאוד משמעותי. יש לנו צוות פיזיולוגי שידאג להביא את המספרים ומי שלא יתאושש, יש לנו סגל טוב ומחליפים שניתן להשתמש בהם”.