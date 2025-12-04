יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מסתמן: פדראו יהיה כשיר רק בעוד חודש

אכזבה במכבי חיפה: הבלם, שציפו שיחליף את סק בזמן שהוא באליפות אפריקה, עדיין לא מצליח להתאושש מהפציעה. קורנו צפוי לחזור להרכב במקום פיינגזיכט

|
פדראו (עמרי שטיין)
פדראו (עמרי שטיין)

ההערכות המוקדמות לפיהן בלם מכבי חיפה פדראו יהיה כשיר בחודשים אוקטובר, נובמבר, או אפילו דצמבר, הולכות ומתמוססות. נראה שהבלם, שסבל מקרע במיניסקוס, אינו מתאושש עדיין ויהיה כשיר במקרה הטוב רק בעוד חודש. בקבוצה מאוכזבים מכך במיוחד מכיוון שמראש היה רצון לראות את פדראו מתאושש וחוזר לעניינים עד נובמבר כדי שניתן יהיה להשתמש בשירותיו בזמן שעבדולאי סק ייצא לאליפות אפריקה.

במצב שכזה, מי שיחזור לפתוח בחוליית ההגנה יהיה ליסב עיסאת, שפתח את העונה כבלם הרכב לצד סק ובמשחקים האחרונים ירד לספסל לטובת שון גולדברג, שבמשחק האחרון מול הפועל תל אביב הציג יכולת טובה ונראה שהפציעה בכתף מאחוריו.

לקראת המשחק מול עירוני קריית שמונה נראה שפייר קורנו יחוזר להרכב על חשבון שחקנה הצעיר של הקבוצה, ינון פיינגזיכט, שפתח בשני המשחקים האחרונים והותיר רושם טוב. בחיפה מודעים לכך שהצרפתי הוא המגן הבכיר ושילובו במשחק האחרון אחרי פציעה ארוכה הייתה על מנת להכשיר את הקרקע לחזרתו ההדרגתית להרכב. פיינגזיכט בכל מקרה ימשיך להיות חלק מהסגל עד סיום העונה וישולב ככל שניתן. אותם הדברים אמורים גם לגבי דניאל דרזי שעלה גם הוא מקבוצת הנוער.

פייר קורנו (עמרי שטיין)פייר קורנו (עמרי שטיין)

השחקן היחיד שאכזב מול הפועל תל אביב ולא סיפק את הסחורה היה קנג'י גורה, שאומנם עשה מספר פעולות טובות, אבל בפעולה האחרונה לא היה מדויק. אם בכר יחליט לעשות שינוי מול קריית שמונה, יהיה זה סילבה קאני שיפתח על חשבונו. מי שעשוי למצוא את עצמו שוב מחוץ לסגל הוא סוף פודגוראנו שלא יאריך חוזה וצפוי לעזוב את הקבוצה, אלא אם לא תהיה לו הצעה קוסמת מקבוצה אחרת לשורותיה ישאף לעזוב.

