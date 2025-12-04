"מספרים של אולסטאר, לא מראה סימני האטה"

דני אבדיה סיפק עוד משחק נהדר הלילה (בין רביעי לחמישי) ב-NBA, כשהפעם זה הספיק לפורטלנד שקטעה רצף שלושה הפסדים עם 110:122 בקליבלנד. בארה”ב המשיכו להתלהב ממנו, וב-CBS הדגישו אותו וטענו כי הוא מציג “מספרים של אולסטאר” העונה.

אחד הנתונים המעניינים שעלו מהלילה שמים את הישראלי רק מתחת לניקולה יוקיץ’ ולוקה דונצ’יץ’. לאחר שני הכוכבים הגדולים, דני אבדיה הוא השחקן שסיים העונה הכי הרבה פעמים משחקים עם 25+ נקודות, 5+ ריבאונדים ו-5+ אסיסטים.

מאמנו של הישראלי, טיאגו ספליטר, דיבר עליו לאחר המשחק והיה מרוצה בעיקר מהשיפור המשמעותי בזריקות העונשין: “דני היה עם 16/17 מהעונשין וזה מצוין. הוא היה אגרסיבי לאורך כל העונה”.

אבדיה המשיך בעונה יוצאת מן הכלל כשהוא מעמיד בממוצע למשחק שיאי קריירה בנקודות (25.8), אסיסטים (6.2) וזריקות מקו העונשין (9.6). ב-CBS המשיכו ופגרנו: “אבדיה היה בין 60 השחקנים המובילים ב-22 המשחקים הראשונים של העונה והוא לא מראה סימני האטה”.