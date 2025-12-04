יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

חשש בסכנין שיוהאן אנזי ייעדר לתקופה ארוכה

השחקן שנפצע במשחק הבכורה שלו מול ק"ש יעבור M.R.I. בקבוצה יחפשו להתחזק בשני זרים נוספים בינואר, כשגם החתמת שוער נשקלת. ציפייה לשיפור ממריניאן

|
יוהאן אנזי בפעולה (חג'אג' רחאל)
יוהאן אנזי בפעולה (חג'אג' רחאל)

בבני סכנין עוקבים בדאגה אחרי תוצאות בדיקת ה-M.R.I שעבר אתמול שחקנה הזר החדש של הקבוצה, יוהאן אנזי, שנפגע בברכו במהלך ה-1:1 מול עירוני קריית שמונה ביום שלישי. היה זה משחקו הראשון של אנזי במדי סכנין ובמועדון מקווים שלא מדובר בפציעה קשה שתשבית את השחקן לתקופה ארוכה.

בכל מקרה, לקראת ינואר סכנין תחפש להתחזק בשני זרים נוספים, על מנת לעשות סיבוב שני טוב יותר ולא להסתבך בקרבות התחתית. לא מן הנמנע שסכנין תצרף שוער נוסף, שיהווה גיבוי מהספסל למוחמד אבו ניל.

אחרי שזכתה בנקודה אחת מתוך שש אפשריות, סכנין תצא בסוף השבוע לדרבי המגזר במשחק חוץ קשה מול הקבוצה האחרונה בטבלה, בני ריינה, שמשוועת לנקודות. זה יהיה משחק פיקנטי במיוחד עבור שרון מימר, שהוביל את ריינה להצלחות בשנתיים הקודמות ומאמן כיום את סכנין. פרט פיקנטי נוסף הוא שסכנין תפגוש עוד מספר אקסים דוגמת קרלו ברוצ'יץ’, עבדאללה ג'אבר, עילאי אלמקייס ואיהאב גנאים.

שרון מימר (חגשרון מימר (חג'אג' רחאל)

מימר לא מתכנן הרבה שינויים בהרכב לעומת זה שפתח מול קריית שמונה. מי שמוצא את עצמו מחוץ להרכב בשני המשחקים האחרונים הוא מארון גנטוס, כאשר מימר, נכון לעכשיו, נותן עדיפות במרכז ההגנה לחסן חילו ולאיאד אבו עביד. אחד השחקנים מהם מצפים בקבוצה מהמגזר לתפוקה גדולה יותר של שערים הוא החלוץ הזר, ארתור מירניאן, שכבש עד כה שני שערי ליגה בלבד מתוך 12 מחזורים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */