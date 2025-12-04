שלושער לניימאר בסנטוס, פלמנגו זכתה באליפות

ארבעה ימים לאחר שהפכה לקבוצה הברזילאית הראשונה שזוכה בארבע גביעי ליברטדורס, פלמנגו זכתה הלילה (בין רביעי לחמישי) באליפות התשיעית שלה בברזיל. הקבוצה של פיליפה לואיס ניצחה 0:1 את סיארה במרקאנה והוכתרה מחזור אחד לפני סיום העונה.

מי שהכריע את ההתמודדות היה אקס נוסף של אתלטיקו מדריד, סמואל לינו, שכבש בדקה ה-37. שמות מוכרים נוספים שמשחקים בקבוצה הם אלכס סנדרו, דנילו, ז’ורז’יניו, סאול ניגס ועוד.

במשחק נוסף בליגה הברזילאית, מי שהמשיך בכושר הנהדר שלו הוא ניימאר, שאותת שוב לקרלו אנצ’לוטי לקראת המונדיאל בקיץ. הכוכב כבש משחק שלישי ברציפות, אך הפעם לא הסתפק בשער אחד, אלא הרשית שלושער.

פלמנגו מניפה את הגביע (IMAGO)

סנטוס יצאה למשחק חוץ מול חובנטוד, שכבר ירדה אל הליגה השנייה, כשהיא יודעת שהיא חייבת כל נקודה במאבקי התחתית, והכוכב שלה הגיע כמו גדול, כבש צמד מהיר בדקה ה-56 וה-65 וחתם בפנדל בדקה ה-73, מה שקבע את תוצאת המשחק – 0:3.

לקראת מחזור הסיום, סנטוס ממוקמת במקום ה-14 עם 44 נקודות, סיארה ופורטלזה אחריה עם 43 נקודות כל אחת, בעוד ויטוריה (42 נק’) ואינטרנסיונל (41 נק’) שאחריהן, נמצאות במקום ממנו יורדים לליגת המשנה.