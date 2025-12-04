מארי התפוצץ עם 52 נק', דנבר גברה על אינדיאנה

משחקים רבים ב-NBA קיבלנו הלילה (בין רביעי לחמישי) כשחוץ מפורטלנד וברוקלין שניצחו, התקיימו עוד שבעה משחקים בליגת הכדורסל הטובה בעולם.

אינדיאנה פייסרס (18:4) – דנבר נאגטס (6:15) 135:120

זה היה הלילה של ג’מאל מארי. הכוכב של הנאגטס בכלל היה בספק למשחק, אך השכיח זאת לחלוטין עם מופע יוצא דופן של 52 נקודות. הוא עשה זאת באחוזים חריגים: 76% מהשדה, 90.9% לשלוש עם 10 קליעות מחוץ לקשת שמהוות שיא קריירה.

הנאגטס פתחו חזק, סיימו רבע שני נפלא שבו קלעו כמעט פי 2 מיריבתם וירדו למחצית ביתרון 24 נקודות, שהספיק עד הסיום. ניקולה יוקיץ’ שוב בלט עם 24 נקודות ו-13 אסיסטים, פסקל סיאקם מנגד קלע 23 נקודות.

מילווקי באקס (13:10) – דטרויט פיסטונס (5:17) 109:113

3 דקות בלבד היו ליאניס אנטטוקומפו על הפרקט, אבל זה לא הפריע לקבוצתו להדהים מול דטרויט. למרות פתיחה טובה של הפיסטונס שדאגו להגיע בהובלה לרבע האחרון בזכות משחק טוב של טוביאס האריס (20 נקודות), הבאקס ידעו להגיב ברגע האמת.

קווין פורטר (26 נקודות) וראיין רולינס (22 נקודות) סחבו את מילווקי ואיפשרו לה להשיג את ההובלה בדקות אחרונות דרמטיות וצמודות. כ-10 שניות לסיום, קייד קאניגהאם קיבל הזדמנות להשוות את התוצאה, אך הזריקה שלו אפילו לא פגעה בטבעת והובילה לניצחון עצום עבור הבאקס מול מוליכת המזרח.

קווין פורטר ג'וניור (רויטרס)

יוסטון רוקטס (5:14) – סקרמנטו קינגס (17:5) 95:121

המחצית הראשונה עוד סיפקה לנו משחק צמוד, אך האז הגיעו הכוכבים מיוסטון וסגרו סיפור במחצית שנייה יוצאת מן הכלל, בדרך לניצחון שמיני בעשרת המשחקים האחרונים של הקבוצה.

קווין דוראנט בלט עם 24 נקודות ו-8 אסיסטים, אלפרן שנגון הוסיף דאבל-דאבל של 28 נקודות ו-10 ריבאונדים ואמן תומפסון סיים עם 20 נקודות ו-12 ריבאונדים. הטריו של הרוקטס הוביל לרבע שלישי שבו ניצחה הקבוצה 19:36, ומשם שייטו לניצחון קליל.

אלפרן שנגון בהתקפה (רויטרס)

דאלאס מאבריקס (15:8) – מיאמי היט (8:14) 108:118

למרות הפתיחה החלשה לעונה, דאלאס המשיכה במגמרת השיפור עם ניצחון שלישי ברציפות, הפעם על יריבה מצמרת המזרח כשהם קיבלו 22 נקודות מקופר פלאג ודאבל-דאבל של 17 נקודות ו-17 ריבאונדים מאנתוני דייויס.

רוב הרבעים נגמרו בהפרשים קטנים לפה או לשם, אך הרבע השני היה זה שהכריע את המשחק. המאבס ניצחו בו 21:36 ומשם רק היו צריכים לשמור על היתרון עד הסיום. 21 נקודות של באם אדבאיו ו-20 של טיילר הירו לא הספיקו.

קופר פלאג קולע מחוץ לקשת (רויטרס)

ניו יורק ניקס (7:14) – שארלוט הורנטס (16:6) 104:119

קארל אנתוני טאונס הופיע ובענק עם 35 נקודות ו-18 ריבאונדים, כשהוא קיבל עזרה מג’יילן ברונסון שקלע 26 נקודות במשחק שהיה הפכפך בתחילתו, אך בסופו הלך לכיוון של הניקס שידעו להכריע.

אצל המפסידה, לאמלו בול הציג יכולת נהדרת עם שורה סטטיסטית של 34 נקודות, 8 ריבאונדים ו-9 אסיסטים, אך פרט לרבע שני מצוין קבוצתו לא ניצחה באף רבע וירדה מנוצחת.

קארל אנתוני טאונס (רויטרס)

אורלנדו מג’יק (9:13) – סן אנטוניו ספרס (6:15) 114:112

כשהיא ללא ויקטור וומבניאמה, סן אנטוניו המשיכה בכושר הנהדר וסיימה מותחן אדיר עם ניצחון שביעי בתשעת המשחקים האחרונים.

מי שהכריע את המשחק היה האיש שידוע בקור הרוח שלו ברגעי הסיום, דיארון פוקס. הגארד קלע את 10 הנקודות האחרונות של קבוצתו, כולל 2 מהעונשין שהעניקו יתרון בשניות הסיום, כשלבסוף היה זה לוק קורנט שסיפק חסימה במהלך המכריע והעניק לקבוצתו ניצחון.

פוקס היה הקלע המוביל עם 31 נקודות בסן אנטוניו, אורלנדו קיבלה 25 נקודות מפרנץ ואגנר ו-24 מג’יילן סאגס, אך זה כאמור לא הספיק עבורה הפעם.

דיארון פוקס (רויטרס)

אטלאנטה הוקס (10:13) – לוס אנג’לס קליפרס (16:6) 115:92

דווקא בצל הבלגן עם כריס פול, הקליפרס ידעו להשיג ניצחון מפתיע באטלאנטה. ג’יימס הארדן בלט עם 27 נקודות ו-9 אסיסטים כשהוא הוביל את קבוצתו ששייטה ליתרון דו ספרתי במחצית, ומשם לא הסתכלה אחורה וקטעה רצף של חמישה הפסדים.