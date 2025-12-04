יום חמישי, 04.12.2025 שעה 10:22
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אנחנו נאיביים, איך הפסדנו לעשרה שחקנים?"

בהפועל חיפה מודאגים אחרי ההפסד למכבי: "עם צבירת נק' כזו נמצא את עצמנו מתחת לקו". הבלם הנבחן מאייפיה ישוחרר, בקבוצה לא פוסלים להחזיר את גראפי

איסוף סיסוקו נלחץ על ידי ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו נלחץ על ידי ג'בון איסט (רדאד ג'בארה)

בהפועל חיפה התקשו להשלים אתמול (רביעי) עם ההפסד 2:1 למכבי תל אביב. דווקא לאחר מחצית ראשונה טקטית וטובה ואחרי ששחקן הצהובים, עידו שחר, הורחק והקבוצה הייתה ביתרון מספרי, הגיעו שתי טעויות של ג'ורג' דיבה ורוי נאווי, אותן ניצלו עד תום שחקני האלופה כדי לכבוש ולנצח.

“אנחנו לא יכולים בכל פעם מחדש להרשות לעצמנו טעויות כאלה שמובילות לשערי חובה. בכל משחק יד מישהו אחר, שעושה את הטעות התורנית שלו. הגיע הזמן שנפסיק להיות נאיביים. איך אפשר להפסיד לעשרה שחקנים? בקצב צבירת נקודות כזה, נמצא את עצמנו מתחת לקו האדום", אמרו בקבוצה.  

נראה שהמשחק הבא מול מכבי נתניה בסמי עופר יהיה מכריע ביותר עבור הקבוצה מכרמל, שכרגע נמצאת מרחק חמש נקודות בלבד מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום.

גל אראל (רועי כפיר)גל אראל (רועי כפיר)

הקבוצה היום משלמת ביוקר על כך שהקאדר קצר מאוד, במיוחד כאשר היא נשענת על שני בלמים – ברונו רמירז וג’ורג’ דיבה, שרושם טעות שנייה בשני המשחקים האחרונים. אגב, הבלם הנבחן, בלונדון מאייפיה, לא מרשים, וגם הוא ישוחרר, מה שיגרום לגל אראל לנסות ולעשות את השינויים רק בינואר. 

בקבוצה לא פוסלים לצרף שוער ואחד השמות שעלו הוא שמו של יואב גראפי, שעזב את הקבוצה רק בקיץ האחרון למכבי תל אביב, אצלה הוא לא מקבל עד כה את הקרדיט. המכשול העיקרי הוא האם יואב כץ יסכים לעמוד בחוזהו הגבוה של השוער.

