ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

האם מכבי ת"א ולאזטיץ' יוצאים לדרך חדשה?

האם המאמן שלם עם ההישארות שלו, מה יהיה מול הפועל ב"ש, הדיון הסוער סביב אנדרדה ואיך יוצאים מהאירוע המתגלגל מול הקהל? האזינו לפודקאסט הצהובים

|
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב חזרה לנצח ועם 1:2 על הפועל חיפה היא תגיע למשחק העונה מול הפועל באר שבע כשיש לה סיכוי לסיים את הסיבוב הראשון של העונה בפסגה, האומנם? אחרי הדרמה הגדולה שהחלה מיד אחרי התבוסה לליון, הגיעה לה דרמה נוספת. הדרישה מכל שער 10-11 להציג תעודות זהות בכניסה למשחק מול הפועל חיפה הובילה לכך שהגיעו לשם רק כ-2,000 אוהדים והאווירה בבלומפילד הייתה לא נעימה באופן כללי. 

על הדשא, מכבי הצליחה להתעלות מעל הכל. גם מעל הרחקה של עידו שחר ואפילו דווקא אחריה הצליחה לכבוש את שעריה. השחקנים התכנסו בענק לאירוע והפגינו מחויבות שיא לניצחון, אבל גם איבדו את כריסטיאן בליץ’ שנפצע שוב ובקיצור – הדרמה לא מפסיקה.

אז מה יהיה מול הפועל באר שבע, הדיון הסוער סביב קרווין אנדרדה, והאם לאזטיץ’ באמת שלם עם ההישארות שלו? כי הווייב שהתקבל ממנו במשחק הזה גרם לקצת תהיות בנושא. ואיך יוצאים מהאירוע המתגלגל מול הקהל? רז אמיר, אורן קדוש ואבי נמני עם פרק חדש בפודקאסט מכבי תל אביב, האזנה נעימה!

