ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"זו שחצנות ויהירות, למה לא גמרתם את המשחק?"

אבוקסיס כעס על שחקני מכבי נתניה אחרי אשדוד ופנה לדאבו שלא מסר בסיום: "מה ניסית לעשות?". קסטין ניסה לעודד. טבארש ייעדר, פלקושצ'נקו יהיה בסגל?

|
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)
יוסי אבוקסיס (ראובן שוורץ)

במכבי נתניה רצו מאוד להתאושש במהרה מההפסד לבית”ר ירושלים במשחק מול מ.ס אשדוד, כשלפחות לפי המחצית השנייה, זה היה נראה שהכול הולך לפי התכניות. היהלומים הוליכו 0:2 בסיום המחצית הראשונה משערים של עוז בילו ומתיאוס דאבו, אך במחצית השנייה, לא הצליחו לסיים את המשחק וספגו את שער השוויון עמוק בתוספת הזמן.

קשה להסביר מה קרה לנתניה שהלכה אחורה, כשבתוספת הזמן, גם מתיאוס דאבו יכול היה למסור לווילסון האריס שהיה פנוי אך הלך לבד והחמיץ, כשבהתקפה לאחר מכן, אשדוד הענישה עם אותו שוויון והכניסה להלם את היהלומים.

המאמן יוסי אבוקסיס, לא אהב בלשון המעטה את המחצית השנייה וזעם בסיום על השחקנים בחדר ההלבשה: "זו שחצנות ויהירות, למה לא גמרתם את המשחק?", אמר המאמן, שפנה ישירות גם לחלוץ הברזילאי: "למה לא מסרת להאריס והיינו גומרים את המשחק? מה ניסית לעשות?"

רוס קסטין ומשפחתה של מרים פיירברג (ראובן שוורץ)רוס קסטין ומשפחתה של מרים פיירברג (ראובן שוורץ)

הבעלים רוס קסטין עדיין לא ראה ניצחון העונה כשהוא בישראל: בסיבוב הראשון זה הסתיים בהפסד 4:2 להפועל ב"ש, כאשר השבוע, נתניה גם כן לא הצליחה לנצח. אתמול (רביעי), הוא נכנס בסיום לחדר ההלבשה וניסה לעודד את השחקנים: "תרימו את הראש חבר'ה, זה קורה", אמר להם.

קסטין יעזוב את ישראל בימים הקרובים, כאשר אמש ניתן היה לראות מעט מהשינויים שמנסים בנתניה לבצע במועדון, כשבהשראת תרבות הספורט האמריקאית, התקיים מופע פירוטכני קר בתוספת מתנות שנזרקו לאוהדים במחצית. הבעלים ציין כי ינסה להגיע מדי מספר חודשים כדי להראות נוכחות.

ביום ראשון, נתניה תצא למשחק חוץ בסמי עופר מול הפועל חיפה, כאשר מי שייעדר הוא הריברטו טבארש, שספג אמש את הכרטיס הצהוב החמישי שלו. מנגד, מקסים פלקושצ'נקו הגביר קצב באימונים וקיים סיכוי שייכלל בסגל כבר ביום ראשון.

מקסים פלקושצמקסים פלקושצ'נקו. יחזור לסגל? (חגי מיכאלי)

"תמיד כיף לשחק פה בנתניה עם הקהל. זה הרגיש לי כאילו זה המשחק הראשון שלי בנתניה אחרי חודשיים וחצי שלא שיחקתי. התרגשתי מאוד, אבל ניסיתי להתרכז בלעזור לקבוצה לנצח, מאוד מצער שזה לא קרה בסוף אבל יש עוד משחק בעוד כמה ימים ונצטרך להמשיך הלאה", סיכם בסיום הבלם איתי בן שבת, שחזר לקבל דקות לאחר למעלה מחודשיים בהם סבל גם מפציעה. אמש, הוא הוחלף בעקבות כאבים, אך יהיה כשיר למשחק בראשון.

"פראיירים? אני לא יודע. נתנו הכול על הדשא והיו דקות קשות שחשבתי שעברנו אותם אבל בסוף ספגנו מבעיטה מרחוק. השחקנים נתנו את הלב ולפעמים בכדורגל כן משלמים על קצת נאיביות", הוסיף.

איתי בן שבת מאוכזב (חגי מיכאלי)איתי בן שבת מאוכזב (חגי מיכאלי)

על המטרות: "המטרות של נתניה הן תמיד להתברג כמה שיותר גבוה. זה מועדון מהגדולים בישראל שכל שנה המטרות שלו הן להיות למעלה. כרגע אנחנו צריכים להסתכל ממשחק למשחק ולצבור כמה שיותר נקודות".

