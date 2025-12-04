יום חמישי, 04.12.2025 שעה 07:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

"אנחנו בתקופה מדהימה, צריכים להישאר צנועים"

בית"ר ירושלים נשארת עם רגליים על הקרקע גם אחרי ה-0:5 על טבריה: "גם עונה שעברה היינו בצמרת בסוף הסיבוב הראשון", מחמאות לשועה. וגם: הרכש והקהל

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (חג'אג' רחאל)

בית״ר ירושלים שוב מנצחת, שוב בצורה משכנעת ועם 15 שערים בשלושת המשחקים האחרונים, זה נתון שגורם להמון נחת במועדון והמחמאות בבית וגן הן למאמן ברק יצחקי שמוציא מהקבוצה שלו רגעים קסומים ותוצאות של קבוצת צמרת שעדיין לא מוכנה להצהיר בפומבי על מאבק אליפות. 

״אנחנו בתקופה מדהימה, הדברים הולכים לנו אבל גם בעונה שעברה היינו בצמרת בסיום הסיבוב הראשון. אנחנו צריכים להישאר צנועים, להמשיך לעבוד קשה, מה שאתם רואים במשחקים האחרונים זו תוצאה של עבודה והשקעה, יום שני מול הפועל ירושלים זה המשחק הכי קשה שלנו מפתיחת העונה״ מסכמים בבית״ר ירושלים. 

ירדן שועה במשחק ענק שוב הוכיח שהוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה. הבגרות של שועה כשחקן לא מתבטאת רק בביצועים על הדשא, אלא גם בהתמודדות שלו עם מיני משבר בתחילת העונה. הוא הפנים של בית״ר, הכוכב הבלתי מעורער במועדון והשחקן הכי משמעותי בסגל של ברק יצחקי. ״שועה פנומן, פנטסטי, חדר ההלבשה שלנו חזק ובריא, לראות את שועה מוותר על האפשרות להבקיע רביעייה בשביל חבר שלו עומר אצילי בפנדל, זו מנהיגות, הוא נכס למועדון גם מקצועית וגם חברתית״ אומרים שחקנים בקבוצה על הקפטן שלהם. 

ירדן שועה חוגג. השחקן הכי משמעותי של בית"ר (חגירדן שועה חוגג. השחקן הכי משמעותי של בית"ר (חג'אג' רחאל)

אפרופו עומר אצילי, נכון שהוא בתקופה פחות טובה אבל מבחינת אלמוג כהן וברק יצחקי הוא עדיין עומר אצילי שימשיך לקבל את הקרדיט, ובבית״ר בטוחים שהוא עוד יחזור למספרים שרגילים לקבל ממנו. ״אצילי עושה עבודה במגרש, הוא סחט פנדל, הוא רץ ומטריד את ההגנות של היריבות שלנו, גם אתמול מול טבריה, הוא הוחלף כי יש דרבי ואין עוררין לגבי היכולות שלו, העונה עוד ארוכה, אין צורך לדאוג״ אומרים בבית וגן. 

ביום שני הקרוב, בדרבי הירושלמי בית״ר תסגור משחק חמישי העונה של סולד אאוט בטדי, כשלאחר מכן יש משחק מול סכנין ללא קהל חוץ וגם המשחק הזה צפוי להיות סולד אאוט עם טדי כולו בצהוב-שחור. 

אוהדי בית"ר ירושלים. סולד אאוט בדרבי (חגאוהדי בית"ר ירושלים. סולד אאוט בדרבי (חג'אג' רחאל)

הקבוצה מהבירה נמצאת בתקופה נהדרת, אלמוג כהן כבר עובד על חיזוק לינואר בכדי להפוך את בית״ר באופן רשמי לקבוצה שתתמודד על תואר האליפות. אברמוב מוכן לפתוח את הכיס בינואר בכדי לקטוף תואר העונה. עם החומר הקיים וחיזוק של שניים או שלושה שחקנים, בקבוצה מודים שיהיה אפשר באופן רשמי וגלוי לדבר על תואר אליפות העונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */