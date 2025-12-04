"אנחנו בתקופה מדהימה, צריכים להישאר צנועים"

בית״ר ירושלים שוב מנצחת, שוב בצורה משכנעת ועם 15 שערים בשלושת המשחקים האחרונים, זה נתון שגורם להמון נחת במועדון והמחמאות בבית וגן הן למאמן ברק יצחקי שמוציא מהקבוצה שלו רגעים קסומים ותוצאות של קבוצת צמרת שעדיין לא מוכנה להצהיר בפומבי על מאבק אליפות.

״אנחנו בתקופה מדהימה, הדברים הולכים לנו אבל גם בעונה שעברה היינו בצמרת בסיום הסיבוב הראשון. אנחנו צריכים להישאר צנועים, להמשיך לעבוד קשה, מה שאתם רואים במשחקים האחרונים זו תוצאה של עבודה והשקעה, יום שני מול הפועל ירושלים זה המשחק הכי קשה שלנו מפתיחת העונה״ מסכמים בבית״ר ירושלים.

ירדן שועה במשחק ענק שוב הוכיח שהוא אחד השחקנים הכי טובים בליגה. הבגרות של שועה כשחקן לא מתבטאת רק בביצועים על הדשא, אלא גם בהתמודדות שלו עם מיני משבר בתחילת העונה. הוא הפנים של בית״ר, הכוכב הבלתי מעורער במועדון והשחקן הכי משמעותי בסגל של ברק יצחקי. ״שועה פנומן, פנטסטי, חדר ההלבשה שלנו חזק ובריא, לראות את שועה מוותר על האפשרות להבקיע רביעייה בשביל חבר שלו עומר אצילי בפנדל, זו מנהיגות, הוא נכס למועדון גם מקצועית וגם חברתית״ אומרים שחקנים בקבוצה על הקפטן שלהם.

ירדן שועה חוגג. השחקן הכי משמעותי של בית"ר (חג'אג' רחאל)

אפרופו עומר אצילי, נכון שהוא בתקופה פחות טובה אבל מבחינת אלמוג כהן וברק יצחקי הוא עדיין עומר אצילי שימשיך לקבל את הקרדיט, ובבית״ר בטוחים שהוא עוד יחזור למספרים שרגילים לקבל ממנו. ״אצילי עושה עבודה במגרש, הוא סחט פנדל, הוא רץ ומטריד את ההגנות של היריבות שלנו, גם אתמול מול טבריה, הוא הוחלף כי יש דרבי ואין עוררין לגבי היכולות שלו, העונה עוד ארוכה, אין צורך לדאוג״ אומרים בבית וגן.

ביום שני הקרוב, בדרבי הירושלמי בית״ר תסגור משחק חמישי העונה של סולד אאוט בטדי, כשלאחר מכן יש משחק מול סכנין ללא קהל חוץ וגם המשחק הזה צפוי להיות סולד אאוט עם טדי כולו בצהוב-שחור.

אוהדי בית"ר ירושלים. סולד אאוט בדרבי (חג'אג' רחאל)

הקבוצה מהבירה נמצאת בתקופה נהדרת, אלמוג כהן כבר עובד על חיזוק לינואר בכדי להפוך את בית״ר באופן רשמי לקבוצה שתתמודד על תואר האליפות. אברמוב מוכן לפתוח את הכיס בינואר בכדי לקטוף תואר העונה. עם החומר הקיים וחיזוק של שניים או שלושה שחקנים, בקבוצה מודים שיהיה אפשר באופן רשמי וגלוי לדבר על תואר אליפות העונה.