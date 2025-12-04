שועה, מלמד או פרץ? הצביעו ל-Winner המחזור

המחזור ה-12 בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, רגע לפני שהמחזור ה-13 יוצא לדרך הערב בסוף השבוע הקרוב, זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו Winner (מערכת ONE)

ירדן שועה

אין ספק שזה היה אחד המשחקים הגדולים בקריירה של קפטן בית”ר ירושלים, ואולי אף הגדול שבהם. הקשר האדיר השלים שלושער מדהים תוך 12 דקות בלבד, כולל אחד היישר מהקרן, ובעצם גמר את המשחק לכיוון הקבוצה מהבירה כבר אחרי 21 דקות של כדורגל. בשעה בה הירושלמים צריכים מנהיג, אין ספק שירדן מתבלט מעל כולם ולצד המסירות החותכות שלו, בניצחון הזה הוא הראה שהוא סקורר לא קטן.

ירדן שועה חוגג (חג'אג' רחאל)

דור פרץ

הקפטן של מכבי תל אביב נכנס כשהיא במצב קשה ומראה יכולת רעה, ועל אף הירידה לעשרה שחקנים, הכניס רוח חדשה, הוביל את הצהובים קדימה ואף כבש את השער השני. הקשר המצטיין הצליח לעזור לז’רקו לאזטיץ’ לצאת מכדור השלג אליו נקלע, והחזיר את האלופה למסלול הניצחונות.

דור פרץ מאושר (רועי כפיר)

גיא מלמד

193 ימים, שני מאמנים ושליש עונה עברו עד שמלך השערים בעונה שעברה יראה דשא. רצה הגורל, והחלוץ הישראלי של מכבי חיפה היה גם זה שהבקיע את השער השני של קבוצתו, גול שבסופו של דבר עשה את ההבדל בניצחון 1:2 על הפועל תל אביב, עצר את הרצף ללא ניצחונות והביא שלוש נקודות ראשונות לברק בכר על הקווים בקדנציה השלישית שלו כמאמן הירוקים.

גיא מלמד בטירוף (עמרי שטיין)

עבדאללה ג’אבר

מנהיגים נמדדים כשקשה, וכנראה שאין קבוצה בליגת העל שיותר קשה להיות בה כרגע מאשר בבני ריינה, שטרם המחזור עדיין לא השיגה ניצחון וכבר ראתה איך הפועל ירושלים מצליחה לחלץ תיקו בתוספת הזמן נגדה, שיותיר את אדהם האדיה ושחקניו עמוק בתחתית. אלא שקפטן הקבוצה היה שם כדי להעלות חיוך ראשון עם שער ניצחון דרמטי בהתקפה האחרונה של המשחק, שהוביל ל-1:2 ושלוש נקודות.

עבדאללה ג'אבר מתמוגג משער הניצחון (אורן בן חקון)

עוז בילו

אמנם מכבי נתניה לא הצליחה לנצח את אשדוד והיא אפילו איבדה יתרון כפול בדרך ל-2:2 דרמטי, אבל אחד השחקנים הכי טובים של היהלומים העונה, אם לא הטוב שבהם, פעם נוספת הבריק על הדשא באצטדיון מרים. מעבר לגול שכבש כבר בפתיחה, בילו סיפק לא מעט מהלכים גדולים והיה הטוב ביותר על הדשא מבחינת הקבוצה שלו. הופעה נהדרת.