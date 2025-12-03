שני חייזרים: אמבפה וקורטואה סידרו ניצחון לריאל

אחרי תקופה של ביקורות ושלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה הספרדית, ריאל מדריד יכולה לנשום. שני החייזרים שנחתו על כדור הארץ, טיבו קורטואה וקיליאן אמבפה, התמקמו בשני צידי המגרש והביאו את הניצחון המיוחל ב-0:3 על אתלטיק בילבאו בסאן מאמס. ניצחון שנותן הרבה שקט לצ’אבי אלונסו.

אסי ממן, עמית לוינטל וחמי אלמוג בפרק חדש בפודקאסט ריאל מדריד: אמבפה הוא השחקן הטוב בעולם, הוא עושה דברים שמזכירים את הגדולים בהיסטוריה, הנאום הסוחף שסיפק הוציא את הקבוצה מהרצף השלישי, המספרים שהוא מייצר מדהימים - אבל התלות בו היא גם מסוכנת.

מצד שני, השוער קורטואה מתחיל להזכיר את ההשפעה שהייתה לאיקר קאסיאס בריאל מדריד אחרי שסגר את השער בפני כל ניסיון הבקעה. הבעיה בהגנה היא הפציעות המדאיגות.

וגם: השינוי הטקטי שעשה צ’אבי אלונסו במשחק בבילבאו שהשפיע על ההתקפה, השילוב של ויניסיוס עם אמבפה, ארדה גולר נדחק לספסל לטובת רביעיית קישור חזקה, ההתגרות של הכוכב הברזילאי בקהל היריב, המעבר הצפוי של אנדריק שלא מקבל דקות, ואי אפשר כבר לחכות למפגש בין קיליאן אמבפה לארלינג האלאנד. האזנה נעימה.