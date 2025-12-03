ירדן שועה מציג - החיה הכי מסוכנת בטבע

בית״ר ממשיכה לכבוש בצרורות, אחרי שישה שערים מול מכבי תל אביב ורביעייה מול נתניה, הפעם טבריה נפלה קורבן להתקפה של בית״ר שכבשה 5 שערים בחוץ, בקיצור 15 שערים בשלושה משחקים.

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, קובי מויאל ואושרי דודאי בטוח כי בית״ר למדה לשחק מול הקטנות מה שלא היה בעונה שעברה, מי שרוצה לראות גולים צריך לקנות כרטיס למשחקי בית״ר.

חדר הלבשה בריא, פרגון בין השחקנים, קאלו מפרגן גם כשגונבים לו גולים, יש ואווירה מצוינת בבית וגן כל אלה מצטרפים ליכולת מקצועית נהדרת ומקום שלישי צמוד צמוד לבאר שבע ומכבי תל אביב. ירדן שועה אדיר, שוב הוא מוכיח שהוא אחד השחקנים הכי טובים בארץ, החיה הכי מסוכנת בטבע ומה עובר על עומר אצילי.

ועכשיו צריך להביא את הדרבי אחרי ששנתיים בית״ר לא מצליחה לנצח את זיו אריה, זה עוד סולד אאוט בטדי, החמישי במספר העונה, בית״ר על הגל ויצחקי יודע שאם מחתימים לו עוד שני שחקנים משמעותיים בינואר, בית״ר יכולה לקחת אליפות העונה. האזנה נעימה.