ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

ירדן שועה מציג - החיה הכי מסוכנת בטבע

פודקאסט בית"ר סיכם 0:5 על טבריה ומריע לכוכב: הקפטן הוכיח שוב שהוא מהטובים בארץ, הקבוצה למדה לשחק נגד הקטנות, הפרגון בין השחקנים ועוד. האזינו

|
ירדן שועה מרוצה (חג'אג' רחאל)
ירדן שועה מרוצה (חג'אג' רחאל)

בית״ר ממשיכה לכבוש בצרורות, אחרי שישה שערים מול מכבי תל אביב ורביעייה מול נתניה, הפעם טבריה נפלה קורבן להתקפה של בית״ר שכבשה 5 שערים בחוץ, בקיצור 15 שערים בשלושה משחקים.

פודקאסט בית״ר ירושלים עם גיא בן זיו, קובי מויאל ואושרי דודאי בטוח כי בית״ר למדה לשחק מול הקטנות מה שלא היה בעונה שעברה, מי שרוצה לראות גולים צריך לקנות כרטיס למשחקי בית״ר. 

חדר הלבשה בריא, פרגון בין השחקנים, קאלו מפרגן גם כשגונבים לו גולים, יש ואווירה מצוינת בבית וגן כל אלה מצטרפים ליכולת מקצועית נהדרת ומקום שלישי צמוד צמוד לבאר שבע ומכבי תל אביב.  ירדן שועה אדיר, שוב הוא מוכיח שהוא אחד השחקנים הכי טובים בארץ, החיה הכי מסוכנת בטבע ומה עובר על עומר אצילי. 

ועכשיו צריך להביא את הדרבי אחרי ששנתיים בית״ר לא מצליחה לנצח את זיו אריה, זה עוד סולד אאוט בטדי, החמישי במספר העונה, בית״ר על הגל ויצחקי יודע שאם מחתימים לו עוד שני שחקנים משמעותיים בינואר, בית״ר יכולה לקחת אליפות העונה. האזנה נעימה.

