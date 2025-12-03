יום חמישי, 04.12.2025 שעה 00:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3613-3215ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2020-1415אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"אמבפה מדהים, הטוב בעולם": ספרד מאוהבת

בתקשורת הרימו לצרפתי שרשם צמד מרהיב ובישול ב-0:3 על בילבאו: "במקום בו היה הכי נמוך אשתקד, הראה שהוא הכי גבוה. המשחק הכי טוב של ריאל העונה"

|
קיליאן אמבפה חוגג עם חבריו (IMAGO)
קיליאן אמבפה חוגג עם חבריו (IMAGO)

ריאל מדריד סוף סוף חייכה היום (רביעי). אחרי שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה, הבלאנקוס כבר ראו איך הפסגה ברחה ואפילו את ברצלונה מגדילה את הפער עם ניצחון ענק על אתלטיקו, ועם זה בראש חניכיו של צ’אבי אלונסו ידעו שאין מקום למעידות ויצאו ממשחק חוץ קשה מול אתלטיק בילבאו עם 0:3 חד וחלק.

מעל כולם, איך לא ובפעם המי יודע כמה, היה קיליאן אמבפה. החלוץ כבש צמד מדהים מחוץ לרחבה, אחד בבעיטה מדויקת והשני עם פצצה לחיבור אחרי דהירה מקו מחצית המגרש, כשאפילו את השער השלישי הוא בישל עם הראש לאדוארדו קמאבינגה.

בספרד מצאו סיבות סוף סוף להחמיא: “ריאל מדריד הכי טובה העונה”, זעקה הכותרת ב’מארקה”. “שוב אמבפה, רק הפעם עזרו לו וריאל נראתה נהדר. דווקא באצטדיון בו אמבפה היה בתחתית שלו שנה שעברה, הוא הוכיח כמה הוא בשיא שלו כעת, צמד מדהים ובישול גדול”. ב’אס’ רשמו: “אמבפה הדליק את האש, בלתי ניתן לעצירה, הטוב בעולם כיום”.

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב0:3 על בילבאו

בצד המדאיג, אלונסו ראה שני שחקנים שלו נפצעים כאשר גם טרנט אלכסנדר-ארנולד וגם אדוארדו קמאבינגה לא הצליחו לסיים את ההתמודדות. בספרד כבר מדווחים שהפציעה של הצרפתי לא רצינית, אבל במקרה של האנגלי יש חשש גדול והוא יעבור צילום על מנת לבחון ממה הוא סובל. נזכיר, גם דני קרבחאל פצוע בימים אלו.

ונחזור למשחק. עד כמה אמבפה חריג? הוא מלך השערים של ריאל העונה עם 25 שערים, מקום שני אחריו זה ויניסיוס עם שבעה גולים. הצרפתי צייץ אחרי המשחק: “הנה הריאל מדריד שלי”, כשהוא מאושר מכך שהקבוצה שיחקה טוב בהובלתו. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */