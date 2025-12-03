"אמבפה מדהים, הטוב בעולם": ספרד מאוהבת

ריאל מדריד סוף סוף חייכה היום (רביעי). אחרי שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה, הבלאנקוס כבר ראו איך הפסגה ברחה ואפילו את ברצלונה מגדילה את הפער עם ניצחון ענק על אתלטיקו, ועם זה בראש חניכיו של צ’אבי אלונסו ידעו שאין מקום למעידות ויצאו ממשחק חוץ קשה מול אתלטיק בילבאו עם 0:3 חד וחלק.

מעל כולם, איך לא ובפעם המי יודע כמה, היה קיליאן אמבפה. החלוץ כבש צמד מדהים מחוץ לרחבה, אחד בבעיטה מדויקת והשני עם פצצה לחיבור אחרי דהירה מקו מחצית המגרש, כשאפילו את השער השלישי הוא בישל עם הראש לאדוארדו קמאבינגה.

בספרד מצאו סיבות סוף סוף להחמיא: “ריאל מדריד הכי טובה העונה”, זעקה הכותרת ב’מארקה”. “שוב אמבפה, רק הפעם עזרו לו וריאל נראתה נהדר. דווקא באצטדיון בו אמבפה היה בתחתית שלו שנה שעברה, הוא הוכיח כמה הוא בשיא שלו כעת, צמד מדהים ובישול גדול”. ב’אס’ רשמו: “אמבפה הדליק את האש, בלתי ניתן לעצירה, הטוב בעולם כיום”.

זה כוכב: משחק ענק לאמבפה ב0:3 על בילבאו

בצד המדאיג, אלונסו ראה שני שחקנים שלו נפצעים כאשר גם טרנט אלכסנדר-ארנולד וגם אדוארדו קמאבינגה לא הצליחו לסיים את ההתמודדות. בספרד כבר מדווחים שהפציעה של הצרפתי לא רצינית, אבל במקרה של האנגלי יש חשש גדול והוא יעבור צילום על מנת לבחון ממה הוא סובל. נזכיר, גם דני קרבחאל פצוע בימים אלו.

ונחזור למשחק. עד כמה אמבפה חריג? הוא מלך השערים של ריאל העונה עם 25 שערים, מקום שני אחריו זה ויניסיוס עם שבעה גולים. הצרפתי צייץ אחרי המשחק: “הנה הריאל מדריד שלי”, כשהוא מאושר מכך שהקבוצה שיחקה טוב בהובלתו.