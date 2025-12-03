אלונסו: זו הייתה ההופעה השלמה ביותר שלנו

ריאל מדריד יצאה הערב (רביעי) מרצף המשחקים הפחות מוצלחים שלה, שכללו שלוש תוצאות תיקו רצופות בליגה, כאשר היא רשמה 0:3 חלק וחד משמעי בסן מאמס על בילבאו. מי שכיכב מעל כולם הוא כמובן הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה, שלקח חלק בכל השערים עם צמד ובישול.

מאמן הבלאנקוס, צ’אבי אלונסו, אמר בסיום: "זה היה משחק חשוב. רצינו לשבור את הרצף הפחות טוב שלנו. הגענו עם ההכנה והקור רוח הדרושים. הקבוצה שיחקה משחק שלם מאוד. זו ההופעה השלמה ביותר שהייתה לנו, ובאצטדיון תובעני. עכשיו אנחנו צריכים להמשיך הלאה”.

על שעריו של אמבפה וגישת הקבוצה אמר הספרדי: "קיליאן בכושר מצוין, עם תנועה מצוינת וחיבור חזק עם ויניסיוס. הקבוצה יצאה נחושה לנצח מהרגע הראשון. זה היה רגע חשוב לחזור לניצחונות בחוץ, ואנחנו חוזרים לבית שלנו ביום ראשון".

על ההצלות של טיבו קורטואה, שמנע מבילבאו אפשרות לחזור: "אין זה מפתיע שהוא מבצע הצלות מכריעות. הוא אפשר לנו לשמור על היתרון שלנו ולהמשיך במשחק”.

על כך שארדה גולר לא פתח אמר מאמנו אלונסו: "ברור שהוא מסתדר עם ג’וד בלינגהאם. הוא שיחק שלושה משחקים ברציפות ואנחנו משחקים כל שלושה ימים. זו הייתה החלטה רק למשחק של היום".