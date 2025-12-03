יום חמישי, 04.12.2025 שעה 00:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

חלאילי וגאנדלמן העפילו לשלב הבא בגביע הבלגי

צמד הישראליים השלימו משחק מלא במדי אוניון סן ז'ילואז וגנט בהתאמה, בדרך לרבע הגמר עם שני ניצחונות. שער נקי לסטויאנוב ברומניה, אבו חנא נפצע

|
ענאן חלאילי וחבריו חוגגים (IMAGO)
ענאן חלאילי וחבריו חוגגים (IMAGO)

הערב (רביעי) נערך בישראל מחזור אמצע שבוע בליגת העל, אך ברחבי אירופה מספר לגיונרים שלנו מעבר לים ייצגו אותנו ולקחו חלק במשחקי הגביע השונים של קבוצתם.

# בבלגיה, ענאן חלאילי השלים משחק שלם באוניון סן ז’ילואז, שהסתבכה בגביע מול ווארג’ם מהליגה השנייה כשנקלעה לפיגור מוקדם, אלא שהאלופה המקומית הצליחה להפוך ולנצח 1:2 בדרך לשלב הבא.

# שחקן נוסף שהבטיח את מקומו בשלב הבא בגביע הבלגי הוא עומרי גאנדלמן, שיחד עם גנט הצליחו לנצח 1:3 את סרקל ברוז’. כמו חברו הישראלי, גם הוא לא כבש, אך שיחק את כל 90 הדקות.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# ביוון, ביש מזל נרשם אצל ג’ואל אבו חנא, שלראשונה מאז שנפצע שב להרכב קבוצתו לבאדיקוס, בה גם משחק הישאם לאיוס שלא נטל חלק. הבלם פתח בניצחון 1:3 של קבוצתו, אבל הספיק לרשום 11 דקות בלבד לפני שירד מכר הדשא כי נפצע בשנית.

# בלם נוסף שפתח ושיחק הוא ניקיטה סטויאנוב, שהמשיך עם עוד משחק בהרכב דינמו בוקרשט. הקבוצה הרומנית השתתפה גם היא בגביע המקומי במסגרת המחזור השני של שלב הבתים, כשנפרדה ב-0:0 מפארול קוסטנצה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */