חלאילי וגאנדלמן העפילו לשלב הבא בגביע הבלגי

הערב (רביעי) נערך בישראל מחזור אמצע שבוע בליגת העל, אך ברחבי אירופה מספר לגיונרים שלנו מעבר לים ייצגו אותנו ולקחו חלק במשחקי הגביע השונים של קבוצתם.

# בבלגיה, ענאן חלאילי השלים משחק שלם באוניון סן ז’ילואז, שהסתבכה בגביע מול ווארג’ם מהליגה השנייה כשנקלעה לפיגור מוקדם, אלא שהאלופה המקומית הצליחה להפוך ולנצח 1:2 בדרך לשלב הבא.

# שחקן נוסף שהבטיח את מקומו בשלב הבא בגביע הבלגי הוא עומרי גאנדלמן, שיחד עם גנט הצליחו לנצח 1:3 את סרקל ברוז’. כמו חברו הישראלי, גם הוא לא כבש, אך שיחק את כל 90 הדקות.

עומרי גאנדלמן (IMAGO)

# ביוון, ביש מזל נרשם אצל ג’ואל אבו חנא, שלראשונה מאז שנפצע שב להרכב קבוצתו לבאדיקוס, בה גם משחק הישאם לאיוס שלא נטל חלק. הבלם פתח בניצחון 1:3 של קבוצתו, אבל הספיק לרשום 11 דקות בלבד לפני שירד מכר הדשא כי נפצע בשנית.

# בלם נוסף שפתח ושיחק הוא ניקיטה סטויאנוב, שהמשיך עם עוד משחק בהרכב דינמו בוקרשט. הקבוצה הרומנית השתתפה גם היא בגביע המקומי במסגרת המחזור השני של שלב הבתים, כשנפרדה ב-0:0 מפארול קוסטנצה.