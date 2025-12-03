יצחקי: לא צריך לדבר על האיכויות של ירדן שועה

המחזור ה-12 של ליגת העל נמשך היום (רביעי) כאשר בית”ר ירושלים התארחה אצל עירוני טבריה והמשיכה במומנטום האדיר בו היא נמצאת עם 0:5 מוחץ על הקבוצה הצפונית, ששם אותה חזק במאבקי הצמרת יחד עם מכבי ת”א והפועל ב”ש.

לאחר המשחק דיבר מאמן הקבוצה מהבירה, ברק יצחקי: “זה קרה לנו כמה פעמים בשנה שעברה, שעשינו את המשחק קל. אחרי המחצית היו כמה מצבים של טבריה שנפלנו לחוסר ריכוז, מצד שני אני מסתכל על התוצאה ואני שמח, ומלבד הדקות הראשונות של המחצית אני מאושר”.

“אני כל פעם אדבר על האיכויות של ירדן, שלא צריך לספר עליהן. הוא עובד קשה ועוזר לקבוצה כמה שיותר. יש משחקים שפחות מתחבר לך כמו שהיה היום לאצילי, זה לא דרמה גדולה ועומר ידע הרבה יותר עליות בקריירה מאשר ירידות, הוא ידע להתמודד עם זה, זה קרה גם לגדולים ממנו”.

שחקני בית"ר חוגגים (חג'אג' רחאל)

לקראת הדרבי: “יודעים כמה המשחק חשוב, זה גם משחק בית וטדי יהיה מלא, אנחנו משחקים נגד קבוצה במצב מסוכן ותמיד התקשנו נגדם בדרבי, גם כשהיינו מעליהם בטבלה. המשחקים האלה מאוד משמעותיים ולדרבי חוקים משלו, אז לא נצטרך להסתכל על המיקום אלא להתרכז בנו וביכולת שלנו ולנסות לנצח גם במשחק הזה”.

גם מאמן הקבוצה הצפונית, אלירן חודדה, דיבר לאחר המשחק: “כשאתה מגיע למשחק מול בית”ר וסופג שערים קלים בדקות הראשונות, קשה לצאת מהמשחק. נתנו להם שטחים ונענשנו”.

שחקני עירוני טבריה באים בטענות לנאאל עודה (חג'אג' רחאל)

“יש בעיה מול הגדולות, צריך לדעת לבחון את זה. אנחנו לא צריכים להיראות ככה וצריכים לדעת לטפל בדברים, בעיקר בקלות שבה אנחנו מקבלים שערים. מול קבוצות בלבל שלנו העדפנו לשמור. מחצית מהשערים שספגנו הם מול הגדולות. יש בעיה ונצטרך לטפל בה מהשורש”.

כובש השלושער, ירדן שועה, שיתף לאחר הניצחון הגדול: “תמיד אני רוצה לשחק ולתרום לקבוצה כמה שאני יכול. ברוך השם תפסתי יום טוב. חלום לעשות אליפות והלוואי וזה יקרה”.

ירדן שועה חוגג עם החברים (חג'אג' רחאל)

“אנחנו באים בביטחון לכל משחק, אני חושב שעוד רחוק מדי לדבר על אליפות, אנחנו רוצים להשתםפר ממשחק למשחק ולדעת לא ללכת לאיבוד. אני בטוח שעוד נשתפר בעתיד”. “אנחנו יודעים כמה הדרבי חשוב לקהל ובעזרת השם בית”ר גם תנצח אותו”