ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מכה ענקית למכבי ת"א: בליץ' עלה ושוב נפצע

רגע לפני ב"ש: הקשר החליף את סיסוקו שנפגע בעצמו, ואז נפגע באותו המקום שנפצע מוקדם יותר העונה, נשלח ל-MRI. גם יחזקאל, אבו פרחי וסיסוקו בספק

|
כריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)
כריסטיאן בליץ' (עמרי שטיין)

ביום ראשון הקרוב שתי הקבוצות הטובות ביותר בישראל בשנתיים האחרונות ייפגשו לקרב גדול בין הראשונה לשנייה, כשהפועל באר שבע תשחק נגד מכבי תל אביב. רגע לפני המשחק הגדול הזה, צרות לא קטנות ואפילו ענקיות לצהובים, כשאחד השחקנים הכי טובים נפצע היום (רביעי) בניצחון 1:2 נגד הפועל חיפה.

מדובר בכריסטיאן בליץ’, שאין ספק שרואים בכל פעם שהוא על הדשא כמה הוא משמעותי לז’רקו לאזטיץ’. הקשר עלה לשחק בבלומפילד נגד הצפוניים, הרגיש את אותה הרגל בה כבר היה פצוע ולא מזמן חזר ובסופו של דבר לא יכול היה להמשיך, כל זאת כאמור ימים ספורים לפני משחק העונה. בליץ’ נלקח בסיום לעבור MRI, כאשר החשש הוא לקרע חוזר מכיוון שהפציעה באותו המקום, או לקרע של הצלקת בשריר.

בליץ’ עלה לשחק במקום איסוף סיסוקו, שגם כן הרגיש שהוא אינו יכול להמשיך. כעת, יש למאמן הסרבי של מכבי תל אביב כאב ראש לא קטן לקראת ההתמודדות מול רן קוז’וק, אם אכן שני הקשרים לא יהיו כשירים בזמן למשחק הגדול בטרנר. בנוסף, גם סיסוקו, יחזקאל ואבו פרחי סיימו עם חשש לכשירותם ליום ראשון הקרוב.

