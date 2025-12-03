מכה ענקית למכבי ת"א: בליץ' עלה ושוב נפצע

ביום ראשון הקרוב שתי הקבוצות הטובות ביותר בישראל בשנתיים האחרונות ייפגשו לקרב גדול בין הראשונה לשנייה, כשהפועל באר שבע תשחק נגד מכבי תל אביב. רגע לפני המשחק הגדול הזה, צרות לא קטנות ואפילו ענקיות לצהובים, כשאחד השחקנים הכי טובים נפצע היום (רביעי) בניצחון 1:2 נגד הפועל חיפה.

מדובר בכריסטיאן בליץ’, שאין ספק שרואים בכל פעם שהוא על הדשא כמה הוא משמעותי לז’רקו לאזטיץ’. הקשר עלה לשחק בבלומפילד נגד הצפוניים, הרגיש את אותה הרגל בה כבר היה פצוע ולא מזמן חזר ובסופו של דבר לא יכול היה להמשיך, כל זאת כאמור ימים ספורים לפני משחק העונה. בליץ’ נלקח בסיום לעבור MRI, כאשר החשש הוא לקרע חוזר מכיוון שהפציעה באותו המקום, או לקרע של הצלקת בשריר.

בליץ’ עלה לשחק במקום איסוף סיסוקו, שגם כן הרגיש שהוא אינו יכול להמשיך. כעת, יש למאמן הסרבי של מכבי תל אביב כאב ראש לא קטן לקראת ההתמודדות מול רן קוז’וק, אם אכן שני הקשרים לא יהיו כשירים בזמן למשחק הגדול בטרנר. בנוסף, גם סיסוקו, יחזקאל ואבו פרחי סיימו עם חשש לכשירותם ליום ראשון הקרוב.