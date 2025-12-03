לבקשת המשטרה: נקבע מועד להפועל נגד בית"ר

כבר פעמיים הן נפגשו העונה ובכל פעם זה היה גדול, ובינתיים המפגש השלישי ביניהן נקבע תחת מועד חדש. בית”ר ירושלים והפועל תל אביב ייפגשו במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל, והמשחק הזה יתקיים ב-1.1.2026 בשעה 20:30 בעקבות קשיים באבטחת המשחק בירושלים.

בהתאם לכך, המשחק של עירוני קריית שמונה מול בית”ר ירושלים, כחלק מהמחזור ה-17 בליגת העל, יתקיים ביום ראשון, 4.1.2026, בשעה 20:30. כל אלו כמובן כחלק מהסיבוב השני בליגה הבכירה בישראל.

נזכיר, הפועל ת”א ובית”ר ירושלים נפגשו כבר פעמיים העונה. בפעם הראשונה בבלומפילד זה נגמר עם 2:3 מדהים של האדומים משער של עומרי אלטמן בתוספת הזמן, בפעם השנייה הצהובים שחורים חגגו בגמר גביע הטוטו כדי לזכות בתואר.