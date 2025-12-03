יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:25
2912-3112הפועל ב"ש1
2412-2711מכבי ת"א2
2315-2711בית"ר ירושלים3
1816-2012הפועל ת"א4
1824-2211מכבי נתניה5
1614-2112מכבי חיפה6
1621-1911מ.ס אשדוד7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1325-1311עירוני טבריה10
1218-1511הפועל חיפה11
1217-1412עירוני ק"ש12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

לבקשת המשטרה: נקבע מועד להפועל נגד בית"ר

המפגש השלישי בין שתי הקבוצות הגדולות ישוחק ב-1.1.26 במסגרת המחזור ה-16 בשעה 20:30, כאשר בהתאם לכך הירושלמים נגד קריית שמונה ב-4.1 באותה שעה

עומרי אלטמן וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
כבר פעמיים הן נפגשו העונה ובכל פעם זה היה גדול, ובינתיים המפגש השלישי ביניהן נקבע תחת מועד חדש. בית”ר ירושלים והפועל תל אביב ייפגשו במסגרת המחזור ה-16 בליגת העל, והמשחק הזה יתקיים ב-1.1.2026 בשעה 20:30 בעקבות קשיים באבטחת המשחק בירושלים.

בהתאם לכך, המשחק של עירוני קריית שמונה מול בית”ר ירושלים, כחלק מהמחזור ה-17 בליגת העל, יתקיים ביום ראשון, 4.1.2026, בשעה 20:30. כל אלו כמובן כחלק מהסיבוב השני בליגה הבכירה בישראל.

נזכיר, הפועל ת”א ובית”ר ירושלים נפגשו כבר פעמיים העונה. בפעם הראשונה בבלומפילד זה נגמר עם 2:3 מדהים של האדומים משער של עומרי אלטמן בתוספת הזמן, בפעם השנייה הצהובים שחורים חגגו בגמר גביע הטוטו כדי לזכות בתואר.

