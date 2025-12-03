קריאות בוז צורמות לז'רקו לאזטיץ' עם קריאת שמו

לא שקט במכבי תל אביב. אם מישהו חשב שהחזרה של ז’רקו לאזטיץ’ מההחלטה להתפטר וזה שהוא שב לקווים היום (רביעי) נגד הפועל חיפה, אז המצב לא כך. לפני תחילת המפגש נגד הצפוניים, הכרוז של הצהובים הקריא את ההרכבים ואז את שמו של המאמן הסרבי, והקהל הגיב.

מיד עם ההקראה של שמו של לאזטיץ’, קריאות בוז צורמות במיוחד נשמעו ברחבי בלומפילד, כאשר חלק מהקהל אף קרא “לאזטיץ’ בן ז**ה”. נזכיר, מכבי ת”א חטפה שתי שישיות מבית”ר וליון, מה שגרם למספר אוהדים ללכת לביתו של המאמן, וזה גרם לו להתפטר.

הסרבי לא עמד על הקווים נגד אשדוד ובסופו של דבר ההנהלה הצליחה לשכנע אותו להישאר, והוא העביר את האימון המסכם והגיע לבלומפילד כדי לעמוד על הקווים, ונראה שלמרות האירועים והעבודה שלאזטיץ’ הסכים לאמן, חלק מהקהל עדיין לא מוכן לקבל אותו.