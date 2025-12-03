יום רביעי, 03.12.2025 שעה 20:49
כדורגל עולמי  >> גביע גרמני

פרץ פותח בשער המבורג מול הולשטיין קיל בגביע

בפעם השנייה בלבד העונה, השוער הישראלי יעמוד בין קורות הקבוצה אליה הוא מושאל, במשחק שמינית הגמר מול היריבה מליגת המשנה שהפתיעה את וולפסבורג

|
דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)
דניאל פרץ במדי המבורג (IMAGO)

זה קורה. בפעם השנייה העונה, דניאל פרץ פותח בין הקורות של המבורג, הקבוצה אליה הושאל בתחילת העונה מבאיירן מינכן על מנת לקבל דקות משחק, דבר שכאמור, כמעט ולא קרה עד כה. גם הפעם, כמו בפעם הקודמת, זה קורה במשחק הגביע של קבוצתו, שתארח את הולשטיין קיל מליגת המשנה.

בסיבוב הקודם, הצליח השוער הישראלי לשמור על רשת נקייה בניצחון 0:1 של קבוצתו על היידנהיים, יריבתה מהבונדסליגה שנאבקת איתה גם בתחתית הליגה אך מאז עבר יותר מחודש בו פרץ המתין להזדמנות נוספת על הספסל, הזדמנות שמגיעה עכשיו.

פרץ גם התראיין לפני המשחק ל’בילד’ הגרמני, בו סיפר על הרצון המובן מאליו לשחק יותר וכמה הוא לא מרוצה מדקות המשחק שלו עד כה, כשאת ההזדמנות הזו הוא רוצה לקחת בשתי הידיים, תרתי משמע.

