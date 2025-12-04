יום חמישי, 04.12.2025 שעה 15:51
ליגת העל Winner 25-26
2912-3112הפועל ב"ש1
2713-2912מכבי ת"א2
2615-3212בית"ר ירושלים3
1926-2412מכבי נתניה4
1816-2012הפועל ת"א5
1723-2112מ.ס אשדוד6
1614-2112מכבי חיפה7
1417-1412בני סכנין8
1319-1712הפועל פ"ת9
1330-1312עירוני טבריה10
1217-1412עירוני ק"ש11
1220-1612הפועל חיפה12
719-1012הפועל ירושלים13
431-1012מכבי בני ריינה14

מהכישרונות הגדולים בישראל: הכירו את בן סימון

הכישרון בן ה-16 כבר בעונה 8 בצהוב ויחתום על חוזה בוגרים ראשון בקריירה. זה הזמן להיכרות איתו: ההופעה החריגה בנבחרת הנוער, המספרים והתפקידים

|
עילאי בן סימון (לילך וויס-רוזנברג)
עילאי בן סימון (לילך וויס-רוזנברג)

כוכב נולד במכבי תל אביב? עילאי בן סימון יכול לשחק גם בעמדת ה-10 וגם בכנפיים, כשהוא נחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר במחלקות הנוער בישראל כיום, והוא אפילו כבר הגיע לנבחרת לנבחרת של אופיר חיים וזאת למרות שהוא שנתון 2009, כלומר בגיל של נערים א’ עדיין.

לא מזמן פרסמנו כאן לראשונה ב-ONE שבן סימון קרוב מאוד לחוזה חדש אצל הצהובים, מה שיהיה בעצם החוזה המקצועי הראשון שלו במועדון. הוא כבר שולב בסגל של לאזטיץ’ בעבר ואף עלה לדקות בכורה במכבי ת”א בקריירה שלו במשחק נגד מיטיולן באירופית.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם עילאי בן סימון (רדאד גשחקני מכבי תל אביב חוגגים עם עילאי בן סימון (רדאד ג'בארה)

הוא כבש לא מזמן במשחק אימון של מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה במהלך פגרת הנבחרות, ובכללי העונה הוא מתאמן לסירוגין בין קבוצת הנוער של הצהובים לבין הקבוצה הבוגרת. העונה יש לו בליגת העל לנוער ארבעה שערים ב-10 מחזורים, והוא שני בקבוצה רק לאיתי זפרני. מכבי תל אביב זו קבוצה שאחד מסימני ההיכר הגדולים ביותר שלה זה להוציא יהלומים ממחלקת הנוער. דור תורג’מן, אוסקר גלוך, דניאל פרץ והרשימה רק נמשכת, וייתכן שזה הבא בתור.

במועדון מעידים על בן סימון שהוא בוגר פיזית ומנטלית. בעונה החולפת, כשחקן נערים ב’ של מכבי תל אביב, כבר הספיק לערוך 20 הופעות במדי קבוצת נערים א’ של המועדון. מאז שהיה בן שש לא שיחק עם השנתון שלו, אלא תמיד עלה לשחק עם שנתון הגדול ממנו בשנה והתמודד בצורה נפלאה עם האחריות על כפתיו. טרם פציעתו בעונה החולפת הספיק לכבוש שמונה שערים. אחריה שחזר ממנה, הוסיף שבעה שערים.

עילאי בן סימון (באדיבות מכבי ת"א)עילאי בן סימון (באדיבות מכבי ת"א)

לאחר פציעתו בעונה החולפת, על אדמת מדינה זרה במשחק של נבחרת הנערים, חזר ארצה לשיקום. בן סימון לא ויתר לעצמו לרגע, עבד באינטנסיביות, ולקחו לו פחות משישה חודשים לחזור לכר הדשא. במקרה הטוב, מפציעה כמו שליוותה אותו, שחקנים חוזרים לאחר שמונה חודשי היעדרות. עילאי עבד לילות כימים על מנת לסגור פערים, בתבונה, כדי שלא ייפצע פעם נוספת.

באימון הוא מוסיף צבע, מרשים את דן רומן ואת הצוות המקצועי ויש מי שאומר, בתוך המערכת, כי מדובר בשחקן שמכבי תל אביב בונה עליו לשנים קדימה. על כר הדשא הוא משחק היכן שרוצה, הרי שנמצא בעמדת ה”שחקן החופשי”. ומחו”ל? הטלפונים לא מפסיקים לזרום. לא מעט אקדמיות פונות לגביו וכרגע נתקלות בסירוב. ודי ברור למה.

עונת 2025/26 היא עונתו השמינית ברציפות של בן סימון תחת המעטפת של ההתאחדות לכדורגל ומכבי תל אביב. בזהירות המתבקשת, אפשר לומר כי בידיה של מכבי תל אביב אחד מהשחקנים שמבשילים לכדי כישרון של ממש בכדורגל הישראלי.

