יום רביעי, 03.12.2025 שעה 17:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3717-4215ברצלונה1
3313-2914ריאל מדריד2
3213-2914ויאריאל3
3114-2815אתלטיקו מדריד4
2414-2214בטיס5
2416-1814אספניול6
2015-1314חטאפה7
2017-1414אתלטיק בילבאו8
1715-1314ראיו וייקאנו9
1621-1914ריאל סוסיאדד10
1617-1514אלצ'ה11
1619-1614סלטה ויגו12
1623-1914סביליה13
1515-1214אלאבס14
1422-1314ולנסיה15
1322-1514מיורקה16
1218-1214אוססונה17
1226-1314ג'ירונה18
926-1614לבאנטה19
922-714אוביידו20

"שובו של מסי? לא על הפרק, לא דיברנו על זה"

המנהל המקצועי של ברצלונה, דקו, התראיין ברדיו ונשאל על הפרעוש: "לא חושב שזה אפשרי, אך הוא ישפיע על המועדון כל חייו". וגם: ההשוואה ללאמין ימאל

|
ליאו מסי במדי ברצלונה (IMAGO)
ליאו מסי במדי ברצלונה (IMAGO)

המנהל המקצועי של ברצלונה, דקו, התארח היום (רביעי) בתוכנית הרדיו והתייחס לכל הנושאים הבוערים סביב המועדון, כולל האפשרות שליאו מסי יחזור ויעלה בהקשר של השאלה מחודשת מאינטר מיאמי, כשנוסף גם השווה בין הפרעוש לבין לאמין ימאל.

“אני לא חושב שזה אפשרי, כי למסי יש חוזה, והנושא בכלל לא נבחן”, הבהיר דקו. “ליאו הוא תמיד ליאו והוא עדיין יכול לתרום רבות, הוא שחקן ענק. אבל זה לא משהו שאנחנו הולכים לדבר עליו." לדבריו, כל הדיווחים בנושא הם “השערות בלבד”.

דקו הודה כי אינו מופתע משירת שמו של מסי בקאמפ נואו מדי כמה דקות: "ליאו ישפיע על המועדון הזה לכל החיים. בעיניי הוא השחקן הגדול ביותר בתולדות ברצלונה, יחד עם יוהאן קרויף ורונאלדיניו. זה טבעי, הדור שגדל עליו לא ישכח אותו”.

בנוגע להשוואות שמבקשים לעשות בין מסי הצעיר לבין כוכב ההווה, לאמין ימאל, דקו ביקש להרגיע” אלה תקופות שונות ושחקנים שונים. שניהם מקדימים את זמנם ברמת ההבנה שלהם את המשחק, אבל ליאו גדל בסביבה ללא לחץ ובלי צורך להיות במרכז, כי עוד לא היה תורו. לאמין גדל בברצלונה בתקופת בנייה מחדש, בעוד ליאו נכנס לקבוצה מבוססת עם ממוצע גיל של 26-27”.

דקו הוסיף כי כבר בצעירותו של מסי היה אפשר להבין שמדובר בתופעה: “הוא עורר סקרנות. הלכתי לראות את קבוצת המילואים כדי לצפות בו. האיכות שלו הייתה מדהימה”.

