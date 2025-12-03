לא כמו באגדות: הקליפרס שחררו את כריס פול

לא הסיום שהוא קיווה לו. כריס פול, אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של ליגת ה-NBA בכלל ושל מועדון הלוס אנג’לס קליפרס בפרט, פרסם בחשבון האינסטגרם שלו שהוא שוחרר על ידי קבוצתו. זמן קצר לאחר מכן הדבר אושר על ידי גורם בקליפרס.

"אנחנו נפרדים מכריס והוא כבר לא יהיה בקבוצה", אמרו בקבוצה. "נעבוד איתו על הצעד הבא בקריירה שלו”.

פול, אחד הרכזים הגדולים בכל הזמנים, הודיע מוקדם יותר העונה שזו תהיה שנתו האחרונה בקריירה. הוא חזר בקיץ האחרון לעיר המלאכים במטרה לסיים במדיה את הקריירה, ובתוך תוכו קיווה לסיים אותה עם טבעת אליפות מדהימה. עתה החלום של הגארד הגיע לסיומו במהלך שנראה אכזרי מצידם של הקליפרס. יהיה מסקרן לראות לאן יפנו פניו של פול הלאה.

כריס פול (IMAGO)

זוהי לא הפעם הראשונה שהמועדון מ-LA נתקל בקשיים להיפרד משחקנים בכירים בקבוצתו, שכן לפני פול הגיע המקרה של בלייק גריפין, שחקן אגדי נוסף במועדון, שבקיץ 2017 חתם על הארכת חוזה במועדון לתקופה של חמש שנים, אך לאחר מספר חודשים עבר בטרייד.